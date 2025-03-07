Регина Ибрагимова стала новым директором завода «Петровакс Фарм»

Российская биотехкомпания «Петровакс Фарм» объявляет об изменениях в составе топ-менеджмента. Директором производственного комплекса в Подольске стала Регина Ибрагимова.

Она присоединилась к команде «Петровакс Фарм» в 2021 году в качестве главного технолога, в 2024-м была назначена на должность директора по производству. В новой роли перед ней стоят важные стратегические задачи: расширение производства полного цикла, включая производство субстанций, наращивание выпуска востребованных вакцин и биотехнологических препаратов.

В числе ключевых направлений – локализация по полному циклу иммуноонкологического препарата «Арейма» (камрелизумаб) для лечения рака носоглотки и пищевода, который был зарегистрирован в России в 2024 году. Еще один значимый проект – производство орфанного препарата «Фабагал» для терапии редкой генетической болезни Фабри: в прошлом году компания в рекордные сроки завершила полный трансфер технологии производства препарата, включая биосинтез субстанции, в сотрудничестве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

«Вывод на рынок новых препаратов потребует расширения производства, наращивания мощностей, автоматизации бизнес-процессов. Завершается строительство биотехнологического комплекса по выпуску субстанций и генно-инженерных препаратов, которые компания планирует поставлять не только на российский рынок, но и на экспорт», – рассказывает Регина Ибрагимова.

Регина Ибрагимова окончила Башкирский государственный университет по специальности «химия и химическая технология», получила дополнительное образование в Сеченовском университете по программе повышения квалификации специалистов, ответственных за производство, качество и маркировку лекарственных средств. Карьеру в фармацевтической отрасли она начала с должности технолога в компании «Фармстандарт».

gxpnews