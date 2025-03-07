Утверждены правила изготовления и оборота индивидуальных биотехнологических лекарств

Утверждены правила оборота персонализированных биотехнологических лекарств, которые изготавливаются на основе генетического исследования материала пациента непосредственно в медицинских организациях. Клиники должны будут получать в Минздраве разрешение на изготовление и применение таких препаратов.

Правительство утвердило правила оборота персонализированных биотехнологических лекарственных препаратов (БТЛП), изготовленных на основе генетического исследования материала пациента. Постановление № 213 от 24.02.2025 было опубликовано на портале правовых актов.

Изготавливать и применять персонализированные БТЛП смогут медорганизации, получившие специальное разрешение Минздрава. Для его получения клинике нужно подать соответствующее заявление с приложением необходимых документов, включая проект регламента изготовления, нормативный документ по качеству, инструкцию по применению, информационный листок для пациента и другие. В случае получения положительного заключения экспертизы Минздрав должен будет внести медорганизацию в электронный реестр. Разрешение считается выданным со дня внесения записи в этот реестр.

ФМБА разработало правила оборота БТЛП для индивидуального применения и изготовленных на основе генетического исследования материала пациента в июне прошлого года. В прошлой редакции документа требований к медорганизациям, желающим получить разрешение на применение БТЛП, было больше.

Разрешение выдается на основании экспертизы и действует бессрочно, но требует подтверждения каждые 5 лет. Однако в случае нарушений разрешение на применение может быть отменено. Препараты должны быть изготовлены в специально оборудованных помещениях медицинской организации. Запрещено одновременное изготовление разных препаратов в одной зоне для предотвращения перекрестного загрязнения. Все этапы изготовления должны документироваться, а качество лекарств проверяться в соответствии с установленными стандартами. Каждый препарат проходит контроль качества на соответствие нормативным требованиям, медорганизация обязана вести журнал контроля качества лекарств. В приложениях к документу находятся требования к: биотехнологическим лекарственным препаратам; медицинским организациям; проведению экспертизы; форме заключения экспертной комиссии; регламенту изготовления препаратов; правилам изготовления препаратов; перечню сведений, наносимых на упаковку препаратов. Постановление вступило в силу и действует на протяжении 6 лет.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

Таисия Кубрина

pharmvestnik