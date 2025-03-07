Ведомство Илона Маска расторгло договор аренды с 30 учреждениями FDA

Администрация Трампа через DOGE расторгла договоры аренды сотен помещений госорганов, в их числе – FDA, CDC и Минздрав США. В связи с этим может прекратить работу известная лаборатория американского регулятора, которая проверяет наличие загрязнений в лекарствах.

Администрация президента США Дональда Трампа через Департамент эффективного государственного управления (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, прекратила аренду 748 помещений федеральных органов в 23 штатах. Из них 30 принадлежали Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), следует из информации на официальном сайте ведомства.

В результате американские власти сэкономят около 650 млн долл., говорится в сообщении. Однако не уточняется, как именно будут использованы эти средства. DOGE обещает вскоре представить всю финансовую документацию «в удобном для восприятия и прозрачном виде».

Большинство договоров аренды аннулированы посредством внесения в них одной и той же поправки, другие – за счет консолидации, т.е. несколько небольших офисов закрыли, а их сотрудников переместили в одно крупное здание. Среди закрытых объектов – лаборатория FDA в городе Сент-Луис (штат Миссури). Она занимает площадь в почти 5 тыс. кв. м и ежегодно обходится госбюджету в 20 млн долл. Это наиболее крупное из 30 учреждений регулятора, попавших в список DOGE.

Лаборатория специализируется на обнаружении примесей в медикаментах. Например, она помогла выявить посторонние вещества в китайском гепарине — антикоагулянте, который стал причиной смерти более 100 человек с 2007 по 2008 год. Именно ее специалисты обнаружили канцероген NDMA (N-нитрозодиметиламин) в различных препаратах от изжоги, гипертонии и диабета, благодаря чему их изъяли из продаж, а также бензол – вещество, которое может вызывать рак крови, в средствах личной гигиены. В ее компетенции входило и подтверждение биоэквивалентности дженериков, что позволяло производителям не проводить дорогостоящие клинические испытания.

Представитель Министерства здравоохранения США Эндрю Никсон утверждает, что лабораторию не закроют. Однако до сих пор не опубликовали официальное сообщение о продлении ее аренды.

Без объекта недвижимости площадью более 11 тыс. кв. м оказались Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Здание находится в одном городе со штаб-квартирой организации – Атланте и каждый год требует госфинансирования в размере 2,5 млн долл.

DOGE расторг договор аренды двух помещений, которые были закреплены за Министерством здравоохранения и Центрами предоставления услуг по программам государственного медицинского страхования в США Medicare и Medicaid.

DOGE учредила администрация Трампа для оптимизации работы госорганов и сокращения расходов.

Фото: fda.gov

Владимир Заболотских

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