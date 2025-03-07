Суд отменил решение ФАС о запрете ввода в оборот дженерика акситиниба

Суд отменил решение ФАС, запрещавшее продажу дженерика препарата «Акситиниб» компании «АксельФарм». Суд признал, что производитель не нарушил антимонопольное законодательство. Препарат продолжит обращение на рынке, сообщил производитель. Ранее Pfizer пыталась оспорить выпуск дженерика, ссылаясь на патентную защиту оригинального препарата до 2025 года.

Арбитражный суд Москвы отменил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о запрете ввода в гражданский оборот препарата с МНН акситиниб. Подробностями поделились в пресс-службе компании-производителя «АксельФарм».

Речь идет о дженерике противоопухолевого лекарственного препарата с ТН «Акситиниб». Оригинальный препарат с МНН акситиниб выпускает американская фармкомпания Pfizer под брендом «Инлита». Лекарство находится под патентной защитой до июня 2025 года. В январе 2024 года дочерняя компания Pfizer — «Агурон Фармасьютикалз Элэлси» — обратилась с иском в арбитражные суды разных регионов, а также с заявлениями о принятии обеспечительных мер. Компания просила запретить региональным бюджетным учреждениям проводить оплату по заключенным контрактам на поставку дженерика «Инлиты» — препарата с торговым наименованием «Акситиниб», которым владеет «АксельФарм». В ноябре прошлого года ФАС оштрафовала на 513 млн руб. фармкомпанию «АксельФарм» за нарушение закона о защите конкуренции из-за введения в оборот дженерика акситиниба.

Суд решил, что действия производителя препарата не нарушили антимонопольное законодательство, а сам препарат соответствует всем требованиям и продолжит обращение на рынке, рассказали в пресс-службе компании «АксельФарм».

«Мы удовлетворены справедливым решением суда, которое имеет принципиальное значение не только для нашей компании, но и для системы российского здравоохранения в целом», — прокомментировал адвокат, патентный поверенный Алексей Залесов, представляющий интересы ООО «АксельФарм».

«ФВ» направил запрос в Pfizer.

Акситиниб применяется для лечения распространенного почечно-клеточного рака в качестве терапии второй линии. Препарат ингибирует VEGF-опосредованную пролиферацию и выживаемость клеток эндотелия. Он включен в Перечень ЖНВЛП.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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