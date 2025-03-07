Госдума предлагает ужесточить контроль за оборотом этанола

Комитет Госдумы по экономической политике планирует ужесточить контроль за оборотом этанола. Такое предложение поступило на фоне проверок, во время которых обнаружили «зависший» этанол. Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев предложил выдавать право на торговлю этанолом только компаниям, имеющим стаж в продаже лекарств, а также ужесточить административную ответственность.

Комитет Госдумы по экономической политике намерен внести изменения в законодательство, которые ужесточат контроль за оборотом этилового спирта и сократят возможности его нелегального сбыта, об этом глава комитета Максим Топилин сообщил РБК. Инициативу обсудили на совещании в нижней палате, в котором участвовали представители Минздрава, Росздравнадзора, Минфина, Минэкономразвития, Росалкогольтабакконтроля, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а также фармпроизводители.

В ходе встречи обсудили результаты проверок Росздравнадзора с декабря по февраль. В рамках 22 инспекций ведомство обнаружило 100 млн литров «зависшего» этанола у 219 оптовых продавцов лекарств. Из-за этого госбюджет недополучил более 70 млрд руб. акцизных сборов.

В Росздравнадзоре считают, что нужно изменить порядок выдачи лицензий и предусмотреть отдельное лицензирование деятельности по оптовой продаже этанола. Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев предложил выдавать право на торговлю этанолом только тем компаниям, которые уже имеют определенный стаж в продаже лекарств. Это должно помочь ограничить деятельность недобросовестных поставщиков.

Глаголев также считает, что нужно ужесточить административную ответственность для компаний за нарушение правил оптовой торговли лекарствами. Он отметил, что текущие меры, такие как дисквалификация руководителей, не оказывают серьезного влияния на работу компаний, учитывая масштабы их деятельности.

Начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова предложила вносить изменения в положения о системе мониторинга движения лекарств, чтобы менять схемы вывода препаратов из оборота в системе маркировки. По ее словам, некоторые компании одним днем перед проверкой списывали «зависшие» остатки этанола в системе мониторинга. Кроме того, производители, получившие предписания об устранении нарушений, часто подают заявления о приостановке лицензии или ликвидации компании, не дожидаясь окончания срока исправления.

Представители Минпромторга и Минфина поддержали предложения Крупновой и Глаголева.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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