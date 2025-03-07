Саратовский Минздрав закупил лишние лекарства на 3,4 млн рублей

В Саратовской области возбудили уголовное дело из-за закупок лекарств местным Минздравом сверх потребности. Бюджету области был причинен ущерб в 3,4 млн руб.

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при закупках лекарственных препаратов (ч.1 ст.286 УК РФ). Как сообщили в региональном управлении СКР, сотрудники саратовского Минздрава не приняли должных мер по организации и планированию закупочных процедур. Из-за этого были нарушены права и законные интересы льготников, нуждающихся в обеспечении лекарствами.

Подробностями о деле поделились в пресс-службе прокуратуры Саратовской области. Известно, что препараты закупили сверх потребности, несмотря на имеющийся дефицит финансирования. Из-за этого пришедшие в негодность лекарства пришлось списать.