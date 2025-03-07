Биомедицина и фармацевтика станут отдельными направлениями деятельности ИНТЦ «Русский»

В пояснительной записке авторы указывают, что инициатор проекта ИНТЦ «Русский» – Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) – располагает преимуществами для развития проектов и высокотехнологичных компаний по направлениям «биомедицина» и «фармацевтика». В число факторов входят образовательные программы в ДВФУ по направлениям подготовки 33.05.01 «Фармация», 30.05.01 «Медицинская биохимия», ‎30.05.02 «Медицинская биофизика», а также 32.04.01 «Организация ‎и управление медицинской и фармацевтической деятельностью».

Также отмечена непосредственная близость университета к акватории Японского моря, доступ к морским гидробионтам и иным организмам, использующимся в проектах по разработке препаратов. Помимо этого, авторы подчеркивают географическое положение организации, благодаря которому возможно сотрудничество ‎с университетами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых – филиал ДВФУ в Гуанчжоу (Китай), где студентов будут готовить в том числе по направлениям «биомедицина» и «биотехнологии».

ИНТЦ «Русский» на базе ДВФУ с особым налоговым режимом учрежден постановлением Правительства РФ в ноябре 2020 года. Среди основных направлений работы центра заявлены разработки в сфере биофармацевтики и биотехнологий. Строительство технико-внедренческой зоны первой очереди ИНТЦ запланировано на 2023–2026 годы. Пилотная площадка центра будет запущена в 2025 году.

На данный момент, по информации сайта центра, организация заключает соглашения о намерениях с потенциальными резидентами. Так, «Герофарм» изъявил желание заняться подготовкой кадров в области биомедицины, разработкой новых противоопухолевых препаратов и лекарств из наземной и морской биоты Дальнего Востока на базе техцентра. ГК «Антей» подписала соглашение о производстве на дальневосточной площадке препаратов широкого профиля из печени и панциря краба, ГК «Арника» заявляла о намерении наладить производство биологически активных веществ из растительных биоресурсов региона. Открыть собственные исследовательские лаборатории в ИНТЦ планировали «Р-Фарм», «Авексима», «ФК Гранд Капитал». Размещение первых резидентов в ИНТЦ запланировано на 2030 год, к этому же году должен начать работу научно-образовательный кластер «Биотехнологии».

В ноябре 2024 года президент Владимир Путин поручил Правительству России и властям Приморского края обеспечить создание на острове Русский инновационного научно-технологического центра и источника синхротронного излучения с использованием механизма дальневосточной концессии. Направить бюджетные ассигнования на эти цели, согласно поручению, нужно в 2025 году. В середине 2022 года Правительство РФ уже выделило более 12 млрд рублей на строительство научной установки класса «мегасайенс», в состав которой войдет синхротрон. Планируется, что площадка среди прочего будет использоваться для разработки антибактериальных и противовирусных препаратов нового поколения.