«Росатом» и Минздрав объединяют усилия для развития рынка радиофармпрепаратов

Госкорпорация «Росатом» совместно с Министерством здравоохранения РФ инициировала масштабное исследование отечественного рынка радиофармацевтических препаратов. Проект «Инцидент-12» направлен на создание комплексной карты производителей таких продуктов и оценку производственных мощностей для удовлетворения потребностей российского здравоохранения.

Директор по перспективным направлениям «Росатома» Екатерина Чабан подчеркнула стратегическую важность данной инициативы на форуме «Женщины за здоровое общество». «Исследование „Инцидент-12” позволит нам понять потребности здравоохранения в препаратах для ядерной медицины и определить возможности госкорпорации для удовлетворения этих потребностей», – сказала она.

В рамках развития инфраструктуры ядерной медицины «Росатом» ведет строительство четырех профильных центров на территории России. Корпорация планирует оптимизировать производство с учетом внутреннего спроса и экспортного потенциала, базируясь на результатах исследования существующей инфраструктуры и потребностей рынка в радиофармпрепаратах. Данная инициатива реализуется в контексте Национальной стратегии в интересах женщин на 2023-2030 годы.

«Росатом», входящий в пятерку мировых лидеров по поставкам изотопной продукции для онкологической диагностики и терапии, обеспечивает проведение 2,5 млн медицинских процедур в России и за рубежом. Корпорация поддерживает партнерские отношения с двумя сотнями медицинских учреждений по всему миру и более чем 170 компаниями в 50 странах.

Ранее сообщалось, что «Росатом» поможет в строительстве Центра ядерной медицины на территории Никарагуа. Россия также оснастит объект своим медицинским оборудованием.

gxpnews