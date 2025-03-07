В 2024 году жители Узбекистана тратили на лекарства 54 млрд сумов в день

Легальный оборот фармацевтического рынка Узбекистана в 2024 году достиг 19,7 трлн сумов (около $1,55 млрд). При этом структура рынка демонстрирует существенное преобладание импортной продукции, на которую приходится 15,7 трлн сумов, что составляет почти 80% от общего объема. Об этом сообщают местные СМИ.

Отечественные производители обеспечили поставки лексредств на сумму около 4 трлн сумов, что указывает на значительную импортозависимость фармацевтического сектора страны. Данные агентства статистики подтверждают тенденцию роста импорта медицинской и фармацевтической продукции, который увеличился на 8,1% по сравнению с 2023 годом и достиг $1,73 млрд.

Региональный анализ потребления лекарственных средств выявил существенные различия между регионами страны. Лидером по объему продаж стал Ташкент с показателем 5 трлн сумов, что составляет более четверти всего легального рынка. За столицей следуют Самаркандская область с 2,6 трлн сумов и Ферганская область с 1,5 трлн сумов. При расчете расходов на душу населения также лидирует Ташкент с показателем 1,7 млн сумов, существенно опережая Бухарскую (746 тысяч сумов) и Самаркандскую (660,7 тысячи сумов) области.

Высокие показатели столицы объясняются концентрацией крупных медицинских учреждений и более развитой инфраструктурой здравоохранения.

Исследование структуры потребления, основанное на анализе фискальных чеков от 8575 аптек страны, оборудованных 15 941 единицей онлайн-ККТ, показало различия в предпочтениях жителей разных регионов. В Ташкенте, Ташкентской и Ферганской областях преобладают покупки препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как в Наманганской, Андижанской и Самаркандской областях больше приобретают лекарства для лечения инфекционных заболеваний. В целом по стране наибольшим спросом пользуются препараты пяти основных категорий: для лечения сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, обезболивающие средства, а также лекарства для лечения заболеваний нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

Система фискальных чеков с идентификационными кодами продукции позволяет Налоговому комитету вести точный учет легального оборота лекарственных средств и анализировать потребительские предпочтения населения.