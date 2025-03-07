Китай запретил импорт генных секвенаторов Illumina из-за введенных США пошлин

Власти Китая объявили о запрете импорта генетических секвенаторов от американского производителя медицинского оборудования Illumina. Мера продиктована введением президентом США Дональдом Трампом дополнительных 10%-ных пошлин на китайские товары. Об этом сообщает Reuters.

Запрет на ввоз секвенаторов Illumina является частью серии мер, объявленных Китаем в ответ на дополнительные пошлины США. Ранее Пекин включил Illumina в свой список «ненадежных субъектов».

Запрет вступает в силу с 4 марта. При этом на Китай приходится около 7% продаж Illumina. Генные секвенаторы помогают определять последовательность ДНК или РНК, что позволяет ученым изучать генетические вариации, связанные с заболеваниями, и диагностировать редкие состояния.

Отвечая на запросы Reuters, представители Illumina заявили, что продолжат обслуживать своих клиентов в Китае.

gxpnews