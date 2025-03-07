Jazz Pharmaceuticals купит Chimerix за $935 млн

Jazz Pharmaceuticals объявила о достижении окончательного соглашения о приобретении Chimerix – американской биотехнологической компании. Сумма сделки, которая, как ожидается, будет закрыта во втором квартале 2025 года, составит примерно $935 млн ($8,55 за акцию).

Приобретение предоставит Jazz доступ к ведущему исследуемому препарату-кандидату Chimerix – дордавипрону, который в настоящее время находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Средство предназначено для лечения рецидивирующей диффузной глиомы с мутацией H3 K27M, редкой и агрессивной опухоли мозга, которая в основном поражает детей и молодых людей.

В настоящее время не существует одобренных FDA методов лечения этого состояния, и пациенты обычно сталкиваются с плохим прогнозом и ограниченными возможностями лечения (помимо лучевой терапии и паллиативной помощи).

Ожидается, что FDA вынесет решение по дордавипрону к 18 августа 2025 года. Препарат также оценивается в исследовании ACTION третьей фазы (NCT05580562), в котором участвуют недавно диагностированные пациенты с нерецидивирующей диффузной глиомой с мутацией H3 K27M после лучевой терапии. Если исследование окажется успешным, дордавипрон может быть использован в качестве терапии первой линии.

В объявлении, сопровождающем сделку, Jazz заявила, что дордавипрон имеет патентную защиту, распространяющуюся до 2037 года. «В случае одобрения дордавипрон может быстро стать стандартом лечения редкого онкологического заболевания, а также обеспечить устойчивый доход, начиная с ближайшей перспективы», – заявил генеральный директор Jazz Брюс Козадд.

В 2021 году компания Jazz приобрела GW Pharmaceuticals за $7,2 млрд, получив благодаря сделке противосудорожный препарат Epidiolex (каннабидиол).

gxpnews