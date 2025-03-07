Оборот таблеток для аборта в России упал до минимума

В России зафиксировали абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта в 2024 году. В частности, таких лекарств поступило на 33% меньше, чем в 2023 году. По сравнению с 2022-м этот показатель составил 46%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

Речь идет о препаратах мизопростол и мифепристон. В 2023-м Минздрав включил их в перечень предметно-количественного учета (ПКУ). Теперь применение этих лекарств возможно только в медучреждениях. По данным RNC Pharma, система здравоохранения получила 636,3 тысячи упаковок в 2024 году, что на 33% меньше, чем в 2023-м. В аналитической компании подчеркнули, что такие низкие значения ранее фиксировали только в 2021 и 2017 годах.

Вместе с тем продажи средств экстренной и плановой контрацепции последовательно растут, хотя пока такая динамика незначительна. В прошлом году аптеки продали 2,3 млн упаковок препаратов экстренной контрацепции на сумму 1,78 млрд рублей. Это всего на 1% выше показателе 2023-го. В частности, препараты «Постинор» и «Эскапел» с действующим веществом левоноргестрелом, а также препараты мифепристона в низкой дозировке. Последние после включения в перечень ПКУ можно приобрести в аптеке только по рецепту. «Постинор» и «Эскапел», в свою очередь, с начала 2024-го перестали быть рецептурными.

При этом на презервативы россияне в прошлом году потратили больше, чем год назад, но купили их меньше. Согласно подсчетам DSM Group, в аптеках продали 18,4 млн упаковок на 7,4 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают сокращение объема закупок препаратов для медикаментозного аборта со снижением числа самих процедур по прерыванию беременности, ограничительными мерами, а также с репродуктивной грамотностью населения. Специалисты не исключают, что причина сокращения объемов продаж препаратов может быть связана и со снижением половой активности россиян из-за стресса или отсутствия партнера.

В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, отметили в беседе с изданием, что доступность препаратов для медикаментозного аборта в клиниках не снизилась. В ведомстве считают, что на показатели повлияли меры, направленные на снижение числа искусственных прерываний беременности: консультирование женщин, «неделя тишины» на размышление перед абортом, а также меры поддержки семей с детьми.

По словам главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталии Долгушиной, переход на ПКУ в случае с мизопростолом и мифепристоном не повлиял на доступность препаратов и медицинскую помощь. Работа с этими препаратами не вызывает проблем, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что Московская областная дума планирует обратиться к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением о модернизации системы лицензирования медорганизаций частного сектора. Частные клиники в результате могут потерять право на проведение абортов по общей лицензии.

gxpnews