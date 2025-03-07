FDA одобрило спрей ARS Pharma от анафилаксии для пациентов весом 15-30 кг

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) поддержало расширение использования назального спрея от ARS Pharmaceuticals для лечения тяжелых аллергических реакций, в частности анафилаксии. Теперь его можно применять пациентам весом от 15 до 30 кг. Акции компании выросли на 5,2%.

Спрей, продаваемый под торговой маркой Neffy и впервые одобренный FDA в августе 2024 года, будет выпускаться в дозировке 1 мг для новой группы пациентов – по сравнению с ранее одобренной дозой 2 мг для людей весом более 30 кг. Обе версии будут стоить одинаково: $199 (цена за две дозы).

Анафилаксия – это опасная для жизни аллергическая реакция, которая может возникнуть в течение нескольких секунд после контакта с аллергеном. Назальный спрей легко помещается в кармане и избавляет от необходимости носить громоздкие автоинжекторы, отмечают в компании.

gxpnews