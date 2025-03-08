Правительство увеличит норматив на лекарства и медизделия для льготников

Норматив затрат на одного получателя социальной помощи в виде лекарств и медизделий в месяц планируют увеличить на 115,1 руб. в 2025 году — до 1 326,4 руб. Согласно проекту постановления правительства, норма в случае принятия вступит в силу с 1 февраля 2025 года.
Минздрав предложил установить новый норматив финансовых затрат в месяц на одного россиянина, получающего государственную социальную помощь в виде обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями, а также специальными продуктами лечебного питания на 2025 год. Проект постановления находится на общественном обсуждении до 20 марта.
Сумму норматива планируют увеличить с 1 211,3 руб. до 1 326,4 руб. — на 115,1 руб.
Документом устанавливается, что новый норматив будет действовать с 1 февраля 2025 года.
В пояснительной записке указано, что коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля текущего года составил 1,095. Соответственно, индексация норматива финансовых затрат определена по формуле: 1 211,3 руб. х 1,095 = 1 326,4 руб.
Ежемесячный норматив на медизделия и лекарства для льготников стал выше 1 тыс. руб. в 2022 году, а в прошлом году его увеличили на 83,5 руб.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik