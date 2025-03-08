Sycamore Partners приобретает крупнейшую сеть аптек за 23,7 млрд долларов

Фонд Sycamore Partners договорился о покупке аптечной сети Walgreens Boots Alliance за 23,7 млрд долл., включая 10 млрд долл. в виде акций и долги. Сделку закроют до конца этого года.

Частный инвестиционный фонд Sycamore Partners заключил соглашение о покупке сети аптек Walgreens Boots Alliance после многомесячных переговоров, следует из пресс-релиза.

Сделка оценивается в 23,7 млрд долл., в том числе стоимость акций (10 млрд долл.), долговые обязательства компании и будущие выплаты при выполнении оговоренных условий. Ее завершат к IV кварталу этого года. Отмечается, что аптечная сеть сохранит за собой бренды и штаб-квартиру в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Walgreens в последние годы испытывает серьезные финансовые трудности: рост конкуренции со стороны онлайн-ритейлеров (в частности, Amazon Pharmacy), снижение маржинальности из-за реформы в системе возмещения расходов на лекарства и деятельность дочерней сети клиник VillageMD, принесшая финансовые потери (пришлось закрыть более 140 точек), — все это ослабило позиции компании. Дополнительный удар нанесла пандемия COVID-19, изменив привычки покупателей и снизив посещаемость физических магазинов. В прошлом году мировой лидер среди сети аптек отчитался о чистом убытке в 8,6 млрд долл., тогда как выручка составила 147,7 млрд долл.

Как указывается, Sycamore намерена сосредоточиться на реструктуризации бизнеса Walgreens. В сообщении говорится, что фонд будет искать потенциального покупателя для VillageMD, чтобы улучшить финансовые показатели компании.

Фонд известен приобретением ритейлеров, переживающих спад, — к примеру, Staples, Blek и Talbots. Однако покупка Walgreens превзошла по масштабу все предыдущие сделки.

Фото: walgreensbootsalliance.com