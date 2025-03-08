В производственном комплексе «Петровакс Фарм» назначен новый директор

Компания «Петровакс Фарм» объявила об изменениях в составе топ-менеджмента. Директором производственного комплекса в Подольске стала Регина Ибрагимова.

Директором производственного комплекса «Петровакс Фарм» в Подольске назначена Регина Ибрагимова, сообщили в пресс-службе компании.

Она будет отвечать за расширение производства полного цикла, включая производство субстанций, наращивание выпуска вакцин и биотехнологических препаратов. В числе ключевых направлений — локализация по полному циклу иммуноонкологического препарата для лечения рака носоглотки и пищевода, а также производство препарата для терапии болезни Фабри.

Ибрагимова присоединилась к компании в 2021 году в качестве главного технолога, в 2024 году она была назначена на должность директора по производству.

Фото: «Петровакс Фарм»

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