Российские фармкомпании начали выплаты Novo Nordisk за дженерики семаглутида

«ПСК Фарма» и «Промомед» провели первые выплаты датской Novo Nordisk, владеющей патентом на оригинальный препарат «Оземпик». Суммы не раскрываются. При этом Novo Nordisk заявила, что не участвовала в переговорах и не получала лицензионные вознаграждения. Выплаты направляются на спецсчета в соответствии с российским законодательством.

Фармкомпании «ПСК Фарма» и «Промомед», которые выпускают дженерики «Оземпика» с МНН семаглутид (для лечения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа) по принудительной лицензии, осуществили первые выплаты датской Novo Nordisk, владеющей патентом на семаглутид, сообщает «Коммерсантъ». Суммы не раскрываются.

В Novo Nordisk заявили, что «не участвовали в каких-либо переговорах касательно семаглутида в России и не получали лицензионных вознаграждений». Согласно российскому законодательству, выплаты, о которых идет речь, в случае с компаниями из недружественных стран направляются на спецсчета типа «О».

В ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от Novo Nordisk о планируемом прекращении поставок на территорию России «Оземпика». Поставки препарата должны были продолжаться как минимум до декабря 2023 года.

В октябре 2023 года «Промомед» получил регистрационное удостоверение на семаглутид. В октябре 2024 года компания вывела препарат на рынок.

В ноябре 2024 года правительство выдало разрешение компании «ПСК Фарма» на выпуск аналога ушедшего из России «Оземпика». Ожидается, что новое лекарственное средство поможет удовлетворить потребность отечественной системы здравоохранения в инъекционном семаглутиде.