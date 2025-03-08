Российские фармкомпании начали выплаты Novo Nordisk за дженерики семаглутида

«ПСК Фарма» и «Промомед» провели первые выплаты датской Novo Nordisk, владеющей патентом на оригинальный препарат «Оземпик». Суммы не раскрываются. При этом Novo Nordisk заявила, что не участвовала в переговорах и не получала лицензионные вознаграждения. Выплаты направляются на спецсчета в соответствии с российским законодательством.
Фармкомпании «ПСК Фарма» и «Промомед», которые выпускают дженерики «Оземпика» с МНН семаглутид (для лечения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа) по принудительной лицензии, осуществили первые выплаты датской Novo Nordisk, владеющей патентом на семаглутид, сообщает «Коммерсантъ». Суммы не раскрываются.
В Novo Nordisk заявили, что «не участвовали в каких-либо переговорах касательно семаглутида в России и не получали лицензионных вознаграждений». Согласно российскому законодательству, выплаты, о которых идет речь, в случае с компаниями из недружественных стран направляются на спецсчета типа «О».
В ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от Novo Nordisk о планируемом прекращении поставок на территорию России «Оземпика». Поставки препарата должны были продолжаться как минимум до декабря 2023 года.
В октябре 2023 года «Промомед» получил регистрационное удостоверение на семаглутид. В октябре 2024 года компания вывела препарат на рынок.
В ноябре 2024 года правительство выдало разрешение компании «ПСК Фарма» на выпуск аналога ушедшего из России «Оземпика». Ожидается, что новое лекарственное средство поможет удовлетворить потребность отечественной системы здравоохранения в инъекционном семаглутиде.
Свой аналог «Оземпика» в России выпускает также «Герофарм», однако эта компания не стала выплачивать вознаграждение патентообладателю. В компании такое решение объяснили тем, что разрешение на использование семаглутида было выдано «с учетом ограничений на выплату вознаграждений иностранным правообладателям из недружественных стран».
Как рассказал «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов, согласно методике, утвержденной правительством еще в 2022 году, в случае когда правительство выдает разрешение на недобровольное использование изобретения, ставка роялти в пользу компании из недружественной страны может быть установлена в размере 0%.
«Мы не знаем, какой размер роялти был по решению правительства. Но даже если не 0%, то Novo Nordisk для получения роялти на счет типа «О» от лица, которое не перечисляет их в добровольном порядке, должно обратиться в суд», — поделился Михайлов.
По итогам 2024 года «Промомед» продал 616,3 тыс. упак. семаглутида на 3,1 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Компания «Герофарм» продала 1,3 млн упак. на 7,2 млрд руб., а «ПСК Фарма» — 19,2 тыс. упак. препарата на 76 млн руб. Однако «ПСК Фарма» позже других вышла на рынок и уже в январе 2025 года продала почти 22 тыс. упак. семаглутида, поэтому ожидается рост продаж компании в этом году.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
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