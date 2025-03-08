MSD и Halozyme вступили в патентный спор из-за подкожной версии «Китруды»

Руководство компании пытается принудить MSD к покупке лицензии и выплате роялти с продаж, а если не сможет, то обещает начать судебное разбирательство. В свою очередь фармгигант уже обратился в Ведомство по патентам и товарным знакам США с требованием признать недействительными семь патентов Halozyme на применение гиалуронидазы.

«Китруда» — это ингибитор PD-1, используемый для лечения различных видов рака с более чем 40 одобренными показаниями. За 2024 год он принес производителю 29,5 млрд долл. выручки, удерживая статус одного из самых продаваемых лекарств в мире второй год подряд.

Cрок патентной защиты внутривенной формы лекарства истекает в 2028 году, и добавление подкожной «Китруды» в свой портфель — это стратегический ход MSD для удержания позиций на рынке. В ноябре прошлого года появились результаты III фазы клинических испытаний, показывающие эквивалентность подкожной и внутривенной версий препарата. Однако борьба за патентные права может стать барьером на пути регистрации подкожной формы.

Halozyme завоевала известность в отрасли благодаря технологии Enhanze. В частности, ее использовали для разработки подкожной «Опдиво» (ниволумаб) — еще одного мирового бестселлера в сегменте противораковых средств. Препарат фармгиганта Bristol Myers Squibb, названный Opdivo Qvantig, получил одобрение регулятора США в конце 2024 года.

Фото: msd.de

Владимир Заболотских

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