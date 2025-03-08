MSD и Halozyme вступили в патентный спор из-за подкожной версии «Китруды»

Halozyme пытается отстоять права на технологию использования гиалуронидазы в подкожной версии «Китруды». Это может воспрепятстовать выходу новой формы противоракового препарата на рынок США.
Американские фармацевтические компании MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) и Halozyme Therapeutics оказались вовлечены в патентную тяжбу, связанную с подкожной версией популярного онкопрепарата «Китруда» (пембролизумаб). Об этом сообщил портал Fierce Pharma.
Новую форму противоракового лекарства создали на основе технологии использования человеческой гиалуронидазы Mdase, патент на которую, как утверждается, принадлежит Halozyme. Этот белок временно разрушает гиалуроновую кислоту между клетками, позволяя организму быстрее усваивать лекарства после инъекции.
Руководство компании пытается принудить MSD к покупке лицензии и выплате роялти с продаж, а если не сможет, то обещает начать судебное разбирательство. В свою очередь фармгигант уже обратился в Ведомство по патентам и товарным знакам США с требованием признать недействительными семь патентов Halozyme на применение гиалуронидазы.
«Китруда» — это ингибитор PD-1, используемый для лечения различных видов рака с более чем 40 одобренными показаниями. За 2024 год он принес производителю 29,5 млрд долл. выручки, удерживая статус одного из самых продаваемых лекарств в мире второй год подряд.
Cрок патентной защиты внутривенной формы лекарства истекает в 2028 году, и добавление подкожной «Китруды» в свой портфель — это стратегический ход MSD для удержания позиций на рынке. В ноябре прошлого года появились результаты III фазы клинических испытаний, показывающие эквивалентность подкожной и внутривенной версий препарата. Однако борьба за патентные права может стать барьером на пути регистрации подкожной формы.
Halozyme завоевала известность в отрасли благодаря технологии Enhanze. В частности, ее использовали для разработки подкожной «Опдиво» (ниволумаб) — еще одного мирового бестселлера в сегменте противораковых средств. Препарат фармгиганта Bristol Myers Squibb, названный Opdivo Qvantig, получил одобрение регулятора США в конце 2024 года.
Фото: msd.de
Владимир Заболотских
pharmvestnik