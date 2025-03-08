Оборот препаратов для медикаментозного аборта в России упал до минимума

В 2024 году система здравоохранения в России получила на 33% меньше упаковок препаратов для медикаментозного аборта, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022 году. Эксперты связывают это с сокращением числа абортов, мерами господдержки семей и снижением половой активности населения.

В 2024 году система здравоохранения в России получила 636,3 тыс. упак. препаратов для медикаментозного аборта — это лекарства с МНН мизопростол и мифепристон. Это абсолютный минимум оборота таких товаров: на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022 году, следует из данных аналитической компании RNC Pharma, которые приводит «Коммерсантъ».

В 2023 году Минздрав включил в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), препараты для медикаментозного аборта — мизопростол и мифепристон. Лекарства для экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел» с начала 2024 года по решению Минздрава официально перестали быть рецептурными.

За 2024 год в аптеках было продано 2,3 млн упак. препаратов экстренной контрацепции на сумму 1,78 млрд руб., что всего на 1% больше, чем было продано в 2023 году. Препаратов для плановой гормональной контрацепции в прошлом году в аптеках было продано 21 млн упак. на сумму 31,5 млрд руб. Это на 4% больше в упаковках и на 15% больше в денежном выражении, чем в 2023 году.

По словам акушера-гинеколога Виктории Шустовой, сокращение объема закупок лекарств для медикаментозного аборта обусловлено общим сокращением числа случаев прерывания беременности. Врач заявила, что сказался эффект законодательных и административных мер: более 500 частных клиник по всей стране отказались от лицензий на прерывание беременности. В двух десятках регионов страны введены штрафы до 200 тыс. руб. за склонение к абортам.

Гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева считает, что препараты часто покупают про запас.

«Максимальные объемы закупок были в 2022—2023 годах. По мнению противников абортов, это свидетельствовало о том, что в год реально производится миллион абортов. Однако статистика абортов устойчиво снижается: два года назад было произведено 500 тыс., теперь — менее 400 тыс.», — поделилась эксперт.

Главврач клиники «К медицина» Алексей Черников видит причину сокращения объемов продаж таких препаратов в снижении половой активности россиян из-за депрессии, стресса, физического и морального истощения.

В Минздраве снижение оборота препаратов для медикаментозного аборта связывают со снижением числа искусственных прерываний беременности благодаря консультированию женщин, «неделе тишины» на размышление перед абортом и мерами поддержки семей с детьми. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина заявила, что переход на ПКУ в случае с мизопростолом и мифепристоном не повлиял на доступность препаратов и медицинскую помощь: в клиниках работа с этими лекарствами не вызывает проблем.

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