Российский рынок ветеринарных препаратов вырос на 31% год к году

В январе 2025 года объем розничного рынка ветпрепаратов достиг 2,8 млрд руб., увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Онлайн-продажи ветпрепаратов выросли на 65% в денежном выражении, а их доля на рынке составила 26%. Наибольший рост спроса наблюдался на средства от паразитов.

Объем российского розничного рынка ветеринарных препаратов, включая онлайн, в январе 2025 года составлял 2,8 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), сообщили в аналитической компании RNC Pharma. По сравнению с этим же периодом годом ранее рынок увеличился на 31%. В первый месяц текущего года было реализовано 18,6 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), здесь аналитики фиксируют динамику на уровне 18%.

Динамика продаж ветпрепаратов в канале e-com, в сравнении с январем 2024 года, в рублевом выражении составила 65%. В натуральном выражении сегмент увеличился по месяцам на 30% (при расчетах в МЕД). При этом доля e-com на розничном рынке лекарств для животных в январе достигла 26% от общего стоимостного объема, а в январе прошлого года была немногим более 20%. В натуральных показателях доля продаж через онлайн-канал составила 19,4%, а годом ранее достигала 17,5%.

Аналитики отмечают, что развитие офлайн-канала происходит не так динамично, но и здесь фиксируются двузначные показатели прироста: 22% в денежном выражении и 15% в МЕД относительно января прошлого года.

Около 25% всего натурального потребления ветпрепаратов в офлайн формируют три лидирующих субъекта: Москва, Краснодарский край и Московская область. В рублевом эквиваленте эти регионы формируют более 31% рынка. В перечисленных регионах в анализируемый период эксперты отмечают существенный рост продаж в МЕД: от 11% в Московской области до 20% в Москве и 21% в Краснодарском крае. Максимальной натуральной динамикой характеризовались продажи ветпрепаратов в Республике Тыва (в 2,6 раза) и Ненецком АО (в 2,2 раза). Расходы потребителей в Ненецком АО выросли в 2 раза, также высокие показатели роста продаж в деньгах отмечались в Орловской области (+79%).

На первом месте по динамике с точки зрения денежного объема в большинстве регионов оказались эктопаразитарные и антигельминтные средства. Спрос на препараты от внешних паразитов как правило повышается весной, а в январе наблюдается спад. Но январь текущего года стал редким исключением из-за аномально теплой погоды в средней полосе России, что способствовало повышению спроса на инсектоакарицидные средства.

В Москве и Подмосковье за январь больше всего продавался препарат от блох и клещей «Симпарика» от американской компании «Зоэтис» — затраты на лекарство выросли более чем в четыре раза по сравнению с январем 2024 года. В Краснодарском крае «Симпарика» оказался на втором месте по стоимостному объему, но и здесь спрос на бренд вырос в пять раз за год. Максимальный объем средств жители края потратили на приобретение антигельминтного препарата «Милпразон» от словенской КРКА — +61% в руб.

В январе также повысился спрос на препарат для иммунизации собак «Мультикан» от российской компании «Ветбиохим». По данным аналитиков, бренд лидирует в отношении рублевых объемов в целом ряде регионов страны. В совокупности на всем розничном рынке продажи вакцины увеличились на 68% в руб. и 41% в МЕД.

Рис. Объем и динамика розничного рынка ветеринарных препаратов в ТОР10 субъектов РФ с точки зрения денежного объема продаж в офлайн-канале, млн руб.



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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