«Уралбиофарм» добился ареста на имущество Малика Гайсина и других экс-руководителей завода

Иск ОАО «Уралбиофарм» подало в региональный Арбитражный суд в феврале 2025 года. В материалах дела истец указывает, что сейчас «имеется масштабный корпоративный конфликт, с одной стороны которого выступает «Уралбиофарм», с другой стороны – лица, ранее являвшиеся органами управления» компании.

По решению Свердловского областного суда от октября 2023 года 99,9% уставного капитала предприятия перешло в собственность Росимущества, которое пыталось добиться проведения внеочередного общего собрания акционеров для установления корпоративного контроля, однако, как указывает истец, ранее действовавший совет директоров, куда входили в том числе Айдан Гайсин, Муллахметова и Гришелев, «оказывал всяческими способами противодействие в осуществлении деятельности Общества новым мажоритарным участником».

Истец подчеркнул, что принятие обеспечительных мер необходимо из-за возможности отчуждения ответчикам их имущества к моменту вынесения судом решения. Арбитражный суд Свердловской области посчитал аргументы «Уралбиофарма» обоснованными и наложил арест на собственность пяти физлиц.

Изначально решение о взыскании у экс-депутата Госдумы и бизнесмена Малика Гайсина активов «Уралбиофарма» и коммерческого банка «Вятич» в пользу государства в августе 2023 года принял Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры РФ. Правоохранители настаивали, что Гайсин стал владельцем юрлиц незаконно, так как занимался предпринимательской деятельностью, когда был депутатом. Сам бизнесмен отмечал, что открыто владел активами более 30 лет и никогда не имел претензий со стороны государства. Позднее он пытался обжаловать августовское постановление, однако суд второй инстанции в октябре 2023 года оставил решение без изменения.

Приватизацию предприятия Росимущество планирует провести до 2027 года. В июне 2024 года новым гендиректором «Уралбиофарма» назначен Михаил Мальцев – руководитель ООО «Вагран», компании с ОКВЭД оптовой торговли сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами.