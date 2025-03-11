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«Сбербанк» требует взыскать 1,5 млрд руб. с компании Годовалова и Шаврина

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении компании «Технологии будущего», которая находится в управлении обанкротившегося ООО «Годовалов и Шаврин». С иском в суд обратился «Сбербанк», сумма требований составила 1,5 млрд руб.

ПАО «Сбербанк России» направило в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании банкротом ООО «Технологии будущего», которое находится в управлении обанкротившегося ООО «Годовалов и Шаврин». Как следует из судебной картотеки, общая сумма исковых требований составила 1,5 млрд руб., 20 млн руб. из которых составляют финансовые санкции.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении организации. Также, учитывая, что должник не оспорил наличие задолженности и она не была погашена, суд признал обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов сумму в 1,5 млрд руб.

Заявитель попросил утвердить арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организации «Стратегия» – Андрея Метелягина. Суд утвердил его временным управляющим должника.

Следующее заседание назначено на 3 июля.

Согласно данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании «Технологии будущего» — торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Компания была зарегистрирована в 2002 году на территории города Березники в Пермском крае. Совладельцами компании выступают Николай Шаврин, Елена Голвачева и Ульяна Шерстобитова.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина.

В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества.

В мае фармдистрибьютор «Протек» взыскал с Шаврина 500 млн руб. долга. Всего компания в связи с банкротством «Годовалова» потеряла чуть больше 1 млрд руб.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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11 марта, 2025 | Просмотров: 86