«Сбербанк» требует взыскать 1,5 млрд руб. с компании Годовалова и Шаврина

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении компании «Технологии будущего», которая находится в управлении обанкротившегося ООО «Годовалов и Шаврин». С иском в суд обратился «Сбербанк», сумма требований составила 1,5 млрд руб.

ПАО «Сбербанк России» направило в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании банкротом ООО «Технологии будущего», которое находится в управлении обанкротившегося ООО «Годовалов и Шаврин». Как следует из судебной картотеки, общая сумма исковых требований составила 1,5 млрд руб., 20 млн руб. из которых составляют финансовые санкции.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении организации. Также, учитывая, что должник не оспорил наличие задолженности и она не была погашена, суд признал обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов сумму в 1,5 млрд руб.

Заявитель попросил утвердить арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организации «Стратегия» – Андрея Метелягина. Суд утвердил его временным управляющим должника.