В ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят проекты по производству лекарств

В пресс-службе правительства сообщили, что в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят семь инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений более 8 млрд руб. Здесь создадут почти 900 рабочих мест. Инвесторы намерены запустить производство лекарственных препаратов, наладить изготовление автономных устройств пожаротушения, разработать систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов, создать отечественное оборудование для исследования ДНК.

Как следует из документации к проекту постановления, на территории ОЭЗ «Большой Серпухов» планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

АО «Алурон» построит производственный комплекс для выпуска лекарств «Тамерон» (иммуномодулятор) и «Миодистрофин» (для лечения миодистрофии Дюшенна);

АО «НПО «Отечественные Технологии» создаст системы обеспечения комфортного микроклимата для специалистов, работающих в условиях низких температур;

АО «Столетика» разработает медицинский прибор «Генератор холодной плазмы «Аргос»;

ООО «МедСистем» запустит производство системы «ГастроКлин» для дезинфекции и стерилизации эндоскопов;

ООО «АксиоФарм» разработает искусственный нервный кондуит для нейрохирургии на основе биосовместимого наноматериала;

ООО «Нанопорус» создаст оборудование и расходные материалы для нанопорового секвенирования ДНК, РНК и белков.

Совокупный объем налоговых и иных отчислений в бюджеты от ОЭЗ должен составить 3,8 млн руб. к 2035 году. Ожидаемый объем инвестиций потенциальных компаний — резидентов ОЭЗ за 10 лет — 8 млн руб. Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг резидентов — не менее 35,67 млн руб.

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