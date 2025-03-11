FDA одобрило первую имплантируемую генную терапию от редкого заболевания глаз

FDA зарегистрировало первую имплантируемую генную терапию Encelto. Она замедляет разрушение макулы и предотвращает потерю зрения при макулярной телеангиэктазии второго типа.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первую имплантируемую генную терапию Encelto (revakinagene taroretcel) для лечения макулярной телеангиэктазии второго типа. Об этом сообщила компания-разработчик Neurotech Pharmaceuticals.

Это редкое дегенеративное заболевание глаз повреждает кровеносные сосуды, снабжающие макулу (центральную часть сетчатки), которая обеспечивает четкое зрение. С течением времени эти сосуды расширяются, образуют извитости (телеангиэктазия), что приводит к просачиванию жидкости в окружающие ткани. Одновременно нарушается питание фоторецепторов (светочувствительных клеток сетчатки, передающих изображение в мозг) и клеток Мюллера (обеспечивают нормальную работу фоторецепторов и нейронов сетчатки). В результате пациенты постепенно теряют способность различать буквы, распознавать лица и в конце концов перестают видеть.

Encelto представляет собой миниатюрный имплант, в котором содержатся выращенные в лабораторных условиях клетки сетчатки. Он вживляется в глаз пациента хирургическим путем, где начинает непрерывно вырабатывать цилиарный нейротрофический фактор (CNTF). Этот белок помогает замедлить процесс разрушения макулы и отсрочить наступление слепоты. Генная терапия замедлила потерю фоторецепторов среди участников III фазы двух исследований в течение двух лет наблюдения.

Американцы смогут воспользоваться новым методом лечения с июня 2025 года.

Фото: javi_indy / freepik