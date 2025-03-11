Johnson & Johnson прекратила исследования антидепрессанта из-за низкой эффективности

J&J прекратила исследования антидепрессанта aticaprant, который оказался неэффективным в лечении большого депрессивного расстройства. Препарат блокирует каппа-опиоидные рецепторы, участвующие в регуляции настроения.

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson сообщила о прекращении клинических испытаний препарата aticaprant, разработанного для лечения большого депрессивного расстройства (БДР), из-за недостаточной эффективности.

Лекарственное средство относится к классу пероральных антагонистов каппа-опиоидных рецепторов, которые участвуют в управлении эмоциональным состоянием и реагировании на стрессовые ситуации. Их активация может вызывать дисфорию (состояние беспокойства, дискомфорта и подавленности), а блокирование – антидепрессивный эффект.

Однако aticaprant не показал действенность в III фазе исследований, следует из пресс-релиза. Несмотря на это, фармгигант не намерен полностью отказываться от разработки. Как указывается, препарат хорошо переносится пациентами и имеет потенциал для использования в других терапевтических областях.

Производитель предполагал, что препарат станет одним из ключевых продуктов в его портфеле. По предыдущим оценкам, ежегодный объем продаж aticaprant колебался в пределах от одного до пяти млрд долл.

Neumora работала над созданием антидепрессанта navacaprant с аналогичным механизмом действия. В этом месяце фармкомпания остановила III фазу двух испытаний лекарства из-за неудовлетворительных показателей.

БДР характеризуется постоянным чувством грусти, потерей интереса к деятельности, которая ранее приносила удовольствие, и рядом других симптомов, существенно влияющих на качество жизни. Современные средства для лечения этого заболевания не помогают примерно 30—40% пациентов, страдающих от него.

В начале 2025 года J&J приобрела компанию Intra-Cellular Therapies за 14,6 млрд долл. Благодаря сделке фармгиганту достались права на перспективный антипсихотик Caplyta (lumateperone). В ходе III фазы двух крупных исследований (Study 501 и Study 502) препарат значительно уменьшил симптомы БДР среди участников, резистентных к стандартной терапии, – на 4,5—4,9 балла из 60 по шкале Монтгомери — Асберга для измерения тяжести депрессивного состояния (MADRS).

Фото: careers.jnj.com

Владимир Заболотских

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