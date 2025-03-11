«Цифромед» останется единственным поставщиком услуг для ЕГИСЗ до конца 2026 года Johnson & Johnson прекратила исследования антидепрессанта из-за низкой эффективности » Росздравнадзор выявил фальсифицированные лекарства Росздравнадзор выявил фальсифицированные лекарства, сопровождаемые ложной информацией о производителе. Речь идет о шести препаратах, на вторичных упаковках которых в качестве производителя указана компания «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» (Индия). Участникам рынка необходимо принять меры по недопущению обращения фальсификата. Росздравнадзор выявил шесть препаратов с ложной информацией о производителе. «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о выявлении в рамках федерального государственного контроля (надзора) фальсифицированных лекарственных препаратов, на вторичных упаковках которых в качестве производителя указана компания «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.», Индия, сопровождаемых ложной информацией о производителе», — говорится в опубликованном на сайте службы письме. Речь идет о следующих препаратах: «Новаклав», порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг + 200 мг (1200 мг), флаконы (5), коробка картонная, серий JD4333, JD4444;

«Ампициллин + Сульбактам», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 2000 мг + 1000 мг, 1 шт., флаконы (1), пачки картонные, серии JD4328;

«Ампициллин + Сульбактам», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг + 500 мг, 1 шт., флаконы (1), пачки картонные, серий JD4329, JD4331;

«Ампициллин + Сульбактам», порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг + 125 мг, 1 шт., флаконы (1), пачки картонные, серии JD4327;

«Меропенем Джодас», порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг 1 шт., флаконы (1), пачки картонные, серии JD4402;

«Меропенем Джодас», порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг 1 шт., флаконы (10), коробки картонные, серии JD4403. Никаких других подробностей в письме не приводится. «ФВ» направил запросы в Росздравнадзор и «Джодас Экспоим» с просьбой прокомментировать ситуацию. Антибиотики стоимостью порядка 16 млн руб., приготовленные для экспорта в Россию, были изъяты Управлением по контролю за лекарствами (Drugs Control Administration/DCA) на складе Jodas Expoim Private Limited (учредитель «Джодас Экспоим») в Хайдарабаде в конце прошлого года, ранее сообщал «ФВ». Лекарства были маркированы как произведенные компаниями Jodas Expoim Pvt. Ltd. и Alpa Laboratories Ltd. , хотя на самом деле их выпустил завод Indian Genomix Pvt Ltd. По законам Индии такой препарат считается контрафактным. В октябре и ноябре 2024 года в Россию по этому же каналу была отправлена партия амоксициллина 1000 мг + клавулановой кислоты 200 мг, ампициллина + сульбактама 2000 мг + 1000 мг и меропенема 500 мг, которые были получены с четырех различных предприятий, говорилось в сообщении индийского регулятора.

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