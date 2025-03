Росздравнадзор выявил фальсифицированные лекарства

Никаких других подробностей в письме не приводится. «ФВ» направил запросы в Росздравнадзор и «Джодас Экспоим» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Антибиотики стоимостью порядка 16 млн руб., приготовленные для экспорта в Россию, были изъяты Управлением по контролю за лекарствами (Drugs Control Administration/DCA) на складе Jodas Expoim Private Limited (учредитель «Джодас Экспоим») в Хайдарабаде в конце прошлого года, ранее сообщал «ФВ». Лекарства были маркированы как произведенные компаниями Jodas Expoim Pvt. Ltd. и Alpa Laboratories Ltd. , хотя на самом деле их выпустил завод Indian Genomix Pvt Ltd. По законам Индии такой препарат считается контрафактным. В октябре и ноябре 2024 года в Россию по этому же каналу была отправлена партия амоксициллина 1000 мг + клавулановой кислоты 200 мг, ампициллина + сульбактама 2000 мг + 1000 мг и меропенема 500 мг, которые были получены с четырех различных предприятий, говорилось в сообщении индийского регулятора.

Фото: 123rf.com