«Цифромед» останется единственным поставщиком услуг для ЕГИСЗ до конца 2026 года

«Цифромед» останется единственным поставщиком госзакупок товаров, работ и услуг по эксплуатации подсистем ЕГИСЗ на 2025–2026 годы. Компания сможет привлекать к исполнению контрактов субподрядчиков.

Правительство назначило ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед») единственным поставщиком (исполнителем) закупок товаров, работ и услуг при эксплуатации подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), проводимых Минздравом в 2025­­–2026 годах. Распоряжение № 525-р от 07.03.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Госконтракты могут быть заключены до 31 декабря 2026 года. В документе отмечено, что компания сможет привлекать к исполнению госконтрактов субподрядчиков, соисполнителей. От «Цифромеда» требуется самостоятельно исполнять не менее 5% от совокупного объема работ.