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«Цифромед» останется единственным поставщиком услуг для ЕГИСЗ до конца 2026 года

«Цифромед» останется единственным поставщиком госзакупок товаров, работ и услуг по эксплуатации подсистем ЕГИСЗ на 2025–2026 годы. Компания сможет привлекать к исполнению контрактов субподрядчиков.

Правительство назначило ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед») единственным поставщиком (исполнителем) закупок товаров, работ и услуг при эксплуатации подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), проводимых Минздравом в 2025­­–2026 годах. Распоряжение № 525-р от 07.03.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Госконтракты могут быть заключены до 31 декабря 2026 года. В документе отмечено, что компания сможет привлекать к исполнению госконтрактов субподрядчиков, соисполнителей. От «Цифромеда» требуется самостоятельно исполнять не менее 5% от совокупного объема работ.

Ранее «Цифромед» уже становился единственным исполнителем проводимых Минздравом и ФМБА госзакупок для развития информационных систем.

ООО «Цифромед» было создано в июле 2019 года как совместное предприятие «Ростелекома» и «Ростеха». Из данных СПАРК следует, что долей в 49% в компании владеет «дочка» «Фармстандарта» АО «Национальная цифровая экосистема здравоохранения», а 51% — АО «РТ Лабс» (принадлежит АО «Ростелеком»). По итогам 2023 года компания получила выручку в размере 5,86 млрд руб., из них 36,25 млн руб. чистой прибыли.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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11 марта, 2025 | Просмотров: 82