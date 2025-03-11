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Наталья Бурдина назначена управляющим директором «Ирис»

Наталья Бурдина подтвердила Vademecum свое назначение на должность управляющего директора аптечного партнерства «Ирис». На новый пост она заступила 10 марта. Ранее Бурдина покинула ТД «Протек», где работала в качестве заместителя гендиректора структуры.

В «Протек» Наталья Бурдина пришла в 2003 году. До 2012 года развивала там направление работы с производителями парафарм-ассортимента. В 2012 году перешла в розничное подразделение – «Риглу».

В 2015–2019 годах занимала должность директора по маркетингу, с 2019 по 2024 год – коммерческого директора аптечной сети. На этих постах она отвечала за взаимодействие с фармпроизводителями, разработку и продвижение собственных торговых марок, маркетинг и рекламу, логистику прямых поставок.

Неоднократно входила в рейтинг «ТОП1000 российских менеджеров», ежегодно составляемый Ассоциацией менеджеров России. Так, по итогам 2023 года Наталья Бурдина возглавила рейтинг коммерческих директоров из отрасли «торговля».

В июне 2024 года покинула «Риглу» вместе с гендиректором фармритейлера Александром Филипповым для работы во вновь созданном структурном подразделении – Торговом доме «Протек». Подразделение должно было замкнуть на себе всю коммерческую политику группы компаний. В феврале 2025 года Бурдина покинула «Протек».

Партнерство «Ирис» основано в 2015 году в Москве для повышения доходности аптечных сетей – участников. По данным сайта компании, сейчас в «Ирис» входит более 3 тысяч аптечных точек 12 фармритейлеров.
Фото: личный архив Натальи Бурдиной

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11 марта, 2025 | Просмотров: 86