Наталья Бурдина назначена управляющим директором «Ирис»

В «Протек» Наталья Бурдина пришла в 2003 году. До 2012 года развивала там направление работы с производителями парафарм-ассортимента. В 2012 году перешла в розничное подразделение – «Риглу».

В 2015–2019 годах занимала должность директора по маркетингу, с 2019 по 2024 год – коммерческого директора аптечной сети. На этих постах она отвечала за взаимодействие с фармпроизводителями, разработку и продвижение собственных торговых марок, маркетинг и рекламу, логистику прямых поставок.

Неоднократно входила в рейтинг «ТОП1000 российских менеджеров», ежегодно составляемый Ассоциацией менеджеров России. Так, по итогам 2023 года Наталья Бурдина возглавила рейтинг коммерческих директоров из отрасли «торговля».

В июне 2024 года покинула «Риглу» вместе с гендиректором фармритейлера Александром Филипповым для работы во вновь созданном структурном подразделении – Торговом доме «Протек». Подразделение должно было замкнуть на себе всю коммерческую политику группы компаний. В феврале 2025 года Бурдина покинула «Протек».

Партнерство «Ирис» основано в 2015 году в Москве для повышения доходности аптечных сетей – участников. По данным сайта компании, сейчас в «Ирис» входит более 3 тысяч аптечных точек 12 фармритейлеров.

Фото: личный архив Натальи Бурдиной

vademec