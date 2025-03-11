Андрей Иконников вернулся к управлению Минздравом Белгородской области

Решение временно оставить пост министра Иконников объяснял тем, что улучшить систему доступной плановой медпомощи в добровольческом отряде можно, «только находясь внутри». Вернувшись на должность, глава Минздрава Белгородской области сообщил, что на пост командира медицинской службы теперь вместо «сменных» руководителей назначен постоянный специалист. Он подчеркнул, что медицинская и организационная помощь требуется не только военным, но и их семьям. В связи с этим разработан маршрут по этому направлению.

В 2008 году Андрей Иконников окончил Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко по специальности «лечебное дело», затем прошел ординатуру по специальности «неврология». После окончания обучения несколько лет работал неврологом в Воронежской городской больнице и Алексеевской ЦРБ. В 2014 году его назначили на пост главного врача Красногвардейской ЦРБ, в 2019 году он занял аналогичную позицию в Белгородской детской областной клинической больнице.

Депздрав Белгородской области Андрей Иконников возглавил в начале февраля 2021 года после образования ведомства – тогда Департамент здравоохранения и социальной защиты региона был разделен на Департамент здравоохранения и Департамент социальной защиты населения и труда. В 2022 году региональный Депздрав был переименован в Минздрав.

Людмила Крылова до разделения Департамента здравоохранения и соцзащиты Белгородской области занимала пост первого заместителя начальника ведомства. Эту же должность она получила в региональном Депздраве и сохранила ее при его переименовании.