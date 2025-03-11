Доля отечественных медизделий для эстетической медицины достигла 30% в 2024-м

Медицинские изделия для эстетической медицины сегодня производят 256 российских компаний, а доля такой отечественной продукции за 2024 год составила порядка 30%, сообщила заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева на встрече X Юбилейного Дискуссионного клуба «Красота в женских руках» имени Валентины Змазовой.

«Отечественная фарминдустрия достигла значительных успехов в сфере разработки и производства лекарств, применяющихся по направлению «женское здоровье». Например, в Тюмени реализован масштабный проект по организации производства гормональных препаратов как для планирования беременности, так и для заместительной гормонотерапии», — приводит слова Змазовой пресс-служба Минпромторга.

По ее словам, активно работают, отечественные производители ботулинического токсина, 34 отечественные организации предлагают рынку гиалуроновые филлеры, а еще шесть – нити для косметологии. Доля отечественных брендов на парфюмерно-косметическом рынке по итогам 2024 года составила 68,1%, что является результатом синергии государственной поддержки и усилий бизнеса.

Спрос на эстетические процедуры стабильно растет последнее десятилетие, согласно данным компании McKinsey. При этом рынок эстетической медицины будет увеличиваться на 14% ежегодно до 2026 года.

gxpnews