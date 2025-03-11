Розничные продажи «Биннофарм Групп» превысили 48 млрд рублей в 2024-м

Суммарный объем аптечных продаж лекарств и БАД российской фармацевтической компании «Биннофарм Групп» в 2024 году превысил 48 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании. Соотношение продаж между ЛС и биодобавками составило 93,5 и 6,5%.

«Биннофарм Групп» заняла шестое место среди лидеров фармацевтического рынка, добавили в компании, сославшись на данные аналитического агентства AlphaRM. Рост розничных продаж по сравнению с 2023-м составил 19%. По итогам 2024-го она стала вторым крупнейшим производителем среди российских фармкорпораций на розничном рынке с долей 2,7%. Росту компании способствовал сбалансированный и диверсифицированный портфель препаратов различных категорий.

«Мы продолжаем активно развивать портфель, инвестируем в инновации и поддерживаем тесное сотрудничество с медицинским сообществом, аптечными сетями и дистрибьюторами. Это позволяет нам уверенно двигаться вперед, предлагая рынку качественные и востребованные препараты», – отметила директор дирекции по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская.

«Биннофарм Групп» также придерживается стратегии расширения своего портфеля на рынках ближнего и дальнего зарубежья, перенося успешные решения на новые территории. Ранее в компании сообщили о подаче заявки на регистрацию своего флагманского препарата «Необутин» в Китае. Сейчас регистрационные удостоверения на лекарство действуют в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдове и Узбекистане.

gxpnews