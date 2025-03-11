В России резко выросли продажи аналогов препарата от ожирения Ozempic

Коммерческие продажи аналогов препарата Ozempic (семаглутид) выросли в России более чем в три раза в 2024 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. Такая популярность обусловлена массовыми случаями ожирения среди населения. Эксперты прогнозируют снижение органического роста в дальнейшем в связи с насыщением рынка, однако производители продолжают разрабатывать новые средства снижения веса.

Так, по данным DSM Group, коммерческие продажи препаратов на основе семаглутида составили 8,8 млрд рублей в 2024-м. Согласно информации Headway Company, еще 1,7 млрд рублей российским компаниям принесли госзакупки этих лекарств, в основном «Герофарму» и «Промомеду». Для сравнения: в 2023 году объем российского рынка препарата был втрое меньше – 3,1 млрд рублей, в 2022-м – 4 млрд рублей.

Мировой рынок препаратов для борьбы с лишним весом очень привлекателен для фармкомпаний. По подсчетам аналитиков IQVIA, с 2020 по 2024 год их продажи увеличились в 10 раз. В 2024-м объем мирового рынка препаратов от ожирения, а также от сахарного диабета 2-го типа составил $41 млрд. Более половины продаж пришлось на Ozempic, Rybelsus и Wegovy.

Несмотря на взлет продаж отечественных биоаналогов Ozempic в России, потребители сохраняют интерес к оригинальному препарату. Так, в январе 2025 года пользователи «Яндекса» искали Ozempic 415,8 тысячи раз. Рост составил 30,3% за год. Самый продаваемый аналог препарата – «Семавик» (производит «Герофарм») – за указанный период искали 417,4 тысячи раз.

Big Pharma отказалась от продвижения этих продуктов на российском рынке в 2022-2023 годах. Это вызвало интерес у отечественных компаний к выпуску аналогов. При этом, как рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с изданием, оригинальный препарат до сих пор можно найти в аптеках. Его заказывают из-за рубежа через социальные сети по другим каналам продаж. По его словам, серый оборот препарата не превышает 80 тысяч упаковок.

Беспалов прогнозирует снижение бурного роста продаж Ozempic и его аналогов в России уже в 2026 году. Возврат оригинального препарата после выхода аналогов маловероятен на российский рынок. Эксперт в области здравоохранения Николай Крючков, в свою очередь, уверен, что продажи средств для снижения веса останутся на высоком уровне. Он не исключил, что фармацевтические производители сменят маркетинговую стратегию и начнут продвигать свою продукцию как средство для пожизненного приема.

Так, на рынок ГПП к 2026-му могут выйти такие компании Big Pharma, как Pfizer и Amgen, что подстегнуло Novo Nordisk и Eli Lilly к поиску препаратов следующего поколения. Кроме того, на рынок хотела бы выйти и швейцарская Roche. У датского Ozempic в России множатся дженерики.

Как пишет Lancet, проблема ожирения имеет мировой масштаб: сегодня ему подвержено более 1 млрд человек. При этом, по прогнозам издания, к 2050 году количество людей с лишним весом увеличится до 3,8 млрд. В России от ожирения страдают 24,6% взрослого населения, говорил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. По данным президента Российской диабетической ассоциации Михаила Богомолова, эта цифра может составлять 40%.

gxpnews