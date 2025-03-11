«ДАЛЬХИМФАРМ» запустил в производство новый жаропонижающий анальгетик премиум-класса

Компания «ДАЛЬХИМФАРМ» приступила к производству для российского рынка препарата «Локсопрофен» – дженерика самого популярного в Японии обезболивающего средства Loxonin (МНН локсопрофен), сочетающего в себе скорость и мягкость действия с высокой эффективностью.

«Локсопрофен» является быстродействующим обезболивающим препаратом, проявляющим выраженное противовоспалительное и жаропонижающее действие, практически не имея побочных эффектов.

Также компания сообщила, что активно работает над выводом на рынок новых лекарственных препаратов, и уже запустила в продажу лекарственный препарат «Диамидазепам» (МНН гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробензодиазепин), уникальное анксиолитическое средство (транквилизатор) бензодиазепинового ряда «дневного» действия для лечения невротических и неврозоподобных состояний (тревожность, страх, раздражительность, бессонница, психопатия), а также диэнцефальной патологии мигрени, логоневроза и алкоголизма (при комплексном лечении).

«Важно отметить, что химики „ДАЛЬХИМФАРМ“ синтезировали молекулу субстанции, которую прекратила поставлять в Российскую Федерацию фармацевтическая компания, расположенная на территории Украины. Это привело к приостановке производства востребованного лекарственного препарата», – отметил Дмитрий Матросов, заместитель генерального директора по развитию ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ».

«Диамидазепам» отличается от других бензодиазепиновых (и небензодиазепиновых) транквилизаторов наличием активирующего эффекта с низкой выраженностью снотворного и миорелаксирующего эффекта.

gxpnews