Фармкомпании выступили против нового перечня стратегически значимых препаратов

Крупные фармацевтические производители не поддержали создание перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). По их мнению, документ фактически дублирует уже действующий список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Ряд компаний и вовсе раскритиковал некоторые критерии отбора включения лекарств в СЗЛС, предложенные Минпромторгом и Минздравом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. При этом Государственная дума уже рассмотрела соответствующий законопроект в первом чтении.
В частности, производители считают, что новый документ не только повторяет список ЖНВЛП, но также будет значительно короче. В результате, по их мнению, нововведения могут привести к тому, что сократится круг тех, кто получит преференции при производстве. При этом полный цикл создания препарата должен быть налажен в России и не превышать долю в 50% на рынке. Участники рынка уверены, что интерес к развитию производства и разработкам современных препаратов в результате просто упадет.
Так, в компании «Герофарм» выступили против критерия на включение препаратов в перечень СЗЛС, предполагающего, чтобы лекарство поставлялось последние 3 года для государственных нужд. При этом его доля на рынке не должна превышать 50% в натуральном выражении. В Минпромторге надеются, что этот критерий позволит избежать монополии.
Однако в «Герофарме» уверены, что такая мера может нанести вред, например, рынку инсулинов. Доля самой компании на нем составляет около 30%. По словам заместителя гендиректора «Герофарма» Марины Рыковой, производители просто утратят интерес к развитию производства и разработкам современных лекарств.
Требование о 50%-ной рыночной доле вызывал вопросы также у Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС. По словам главы фармкомпании «Активный Компонент» Александра Семенова, этот пункт раскритиковали также компании, инвестировавшие в создание производства по полному циклу.
«Он, по сути, нивелирует взятое государством при внедрении программы „Фарма-2030“ обязательство защищать инвестиции производителей», – пояснил Семенов.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный официально установить категорию СЗЛС в России, в январе 2025-го. Документ предполагает внесение корректив в действующий закон об обращении медикаментов. В частности, предлагается выделить в особую категорию лекарства, играющие ключевую роль в обеспечении здоровья населения, особенно в контексте наиболее распространенных в России заболеваний.
Существенным условием включения препарата сейчас является его производство в РФ. Предполагается, что лекарства из списка получат преференции при госзакупке по правилу «второй лишний». Согласно тексту нового документа, если в конкурсе участвуют препараты, полностью произведенные в России, остальные заявки будут отклоняться.
В Минздраве и Минпромторге уверены, что новый перечень необходим «для обеспечения лекарственной независимости и национальной безопасности». Поправки уже прошли первое чтение в Госдуме 25 февраля. Их планируют ввести в действие с 1 сентября текущего года.