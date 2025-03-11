Dexcom получила предупреждение от FDA по итогам проверок на двух предприятиях

Производитель медицинского оборудования Dexcom сообщил о получении предупреждения от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), направленного по итогам проверок на двух основных производственных предприятиях. Акции компании упали почти на 7%.

В письме FDA было сказано о наличии нарушений, выявленных при проверке технологических процессов и системы управления качеством на предприятиях Dexcom в Сан-Диего (Калифорния) и Месе (Аризона).

Компания не предоставила сведений о том, сколько замечаний было зарегистрировано по двум данным объектам, однако заявила, что данное письмо «не должно существенно повлиять» на производственные показатели и прогноз продаж на 2025 финансовый год.

Dexcom заявила, что в данный момент работает над составлением письменного ответа.

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