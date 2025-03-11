Roche наняла топ-менеджера из Novo Nordisk для выхода на рынок препаратов от ожирения

Roche наняла вице-президента датской Novo Nordisk, чтобы ускорить вывод на рынок препаратов от ожирения. Мортен Ламмерт возглавит одно из подразделений фармгиганта, но его обязанности ограничатся только коммерческими вопросами.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding назначила Мортена Ламмерта на пост главы подразделения по препаратам для лечения сердечно-сосудистых, почечных и метаболических болезней. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ламмерт приступит к исполнению обязанностей с 1 июня этого года, говорится в сообщении. Его должность, введенная Roche впервые, предполагает коммерческую направленность, исключая вопросы разработки и клинических испытаний лекарств.

Ранее он был вице-президентом в Novo Nordisk, курировавшим планы и проекты датского фармгиганта по препаратам от ожирения. Отмечается, что Roche намерена использовать опыт Ламмерта для выхода компании на высококонкурентный рынок средств для похудения и лечения диабета.

В 2023 году Roche приобрела американскую Carmot Therapeutics за 3,1 млрд долл., получив права на разработки в области ожирения. Сейчас кандидатные препараты проходят I фазу исследований.

Фото: roche.com

Владимир Заболотских

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