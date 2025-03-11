Утверждены правила блокировки продажи фальсифицированных и просроченных лекарств

Правительство утвердило правила работы системы, исключающей продажу фальсифицированных, запрещенных или просроченных препаратов. С 1 июня 2025 года система МДЛП будет интегрирована с кассовыми аппаратами аптек, что позволит в реальном времени блокировать продажу нелегальных препаратов.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил постановление № 257 от 03.03.2025, которым закреплены правила работы механизма, исключающего возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств.

Как сообщили в пресс-службе правительства, до 1 июня 2025 года будет налажено информационное взаимодействие системы МДЛП с кассовыми аппаратами фарморганизаций.

«Это позволит в режиме реального времени обеспечить блокировку продажи препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств, оборот которых приостановлен, или препаратов, выведенных из оборота», — заключили в правительстве.

Согласно документу продажа лекарств запрещается, если:

в системе мониторинга отсутствуют сведения о нанесении идентификационных средств или о вводе препарата в гражданский оборот;

внесение данных о препарате в систему мониторинга заблокировано;

применение препарата приостановлено Минздравом РФ;

гражданский оборот препарата прекращен;

истек срок годности препарата;

не соблюдены требования, установленные законом.

Сотрудники фармкомпаний перед запуском продаж лекарства будут проверять в системе мониторинга его коды идентификации и глобальный идентификационный номер, что также позволит не допускать реализации фальсифицированных лекарств. Если система мониторинга выявляет нарушения, оператор системы уведомляет контролирующие органы в течение 24 часов. Кроме того, фарморганизации должны формировать и обновлять базу данных кодов идентификации и глобальных идентификационных номеров.

Проверка кода маркировки в режиме онлайн проводится непосредственно перед продажей лекарства. Если ответ от системы мониторинга не получен в течение 1,5 секунд, тогда проводится проверка в режиме офлайн.

Ограничение на продажу фальсифицированных и просроченных лекарств установлено изменениями в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», которые были утверждены президентом в августе 2024 года. Документ вступил в силу с 1 марта 2025 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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