Минпромторг предложил расширить маркировку ветпрепаратов

Минпромторг предложил дополнить перечень ветпрепаратов, подлежащих обязательной маркировке, новыми кодами ТН ВЭД и ОКПД. Речь идет об инсектицидах и культурах микроорганизмов. Участников оборота лекарств обяжут предоставлять сведения об их обороте в систему мониторинга. В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 сентября.

Минпромторг предложил внести изменения в правила маркировки средствами идентификации ветеринарных препаратов, закрепленные постановлением № 675 от 27.05.2024. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 14 марта.

Проектом постановления вводятся новые требования для ветпрепаратов с кодами:

ТН ВЭД 3002 49 000 1 (культуры микроорганизмов) и 3808 91 100 0 (инсектициды);

ОКПД 20.20.11.000 (инсектициды) и 21.10.60.194 (культуры микроорганизмов, кроме дрожжей).

С 1 сентября 2025 года участники оборота должны будут наносить средства идентификации на потребительскую упаковку этих лекарств и предоставлять соответствующие сведения в информационную систему мониторинга. Также с 1 сентября участники оборота должны будут предоставлять сведения о выводе из оборота указанных препаратов, а с 1 марта 2026 года — сведения об их обороте.