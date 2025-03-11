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Минпромторг предложил расширить маркировку ветпрепаратов

Минпромторг предложил дополнить перечень ветпрепаратов, подлежащих обязательной маркировке, новыми кодами ТН ВЭД и ОКПД. Речь идет об инсектицидах и культурах микроорганизмов. Участников оборота лекарств обяжут предоставлять сведения об их обороте в систему мониторинга. В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 сентября.

Минпромторг предложил внести изменения в правила маркировки средствами идентификации ветеринарных препаратов, закрепленные постановлением № 675 от 27.05.2024. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 14 марта.

Проектом постановления вводятся новые требования для ветпрепаратов с кодами:

  • ТН ВЭД 3002 49 000 1 (культуры микроорганизмов) и 3808 91 100 0 (инсектициды);
  • ОКПД 20.20.11.000 (инсектициды) и 21.10.60.194 (культуры микроорганизмов, кроме дрожжей).

С 1 сентября 2025 года участники оборота должны будут наносить средства идентификации на потребительскую упаковку этих лекарств и предоставлять соответствующие сведения в информационную систему мониторинга. Также с 1 сентября участники оборота должны будут предоставлять сведения о выводе из оборота указанных препаратов, а с 1 марта 2026 года — сведения об их обороте.

Документом также разрешается реализация немаркированных препаратов с указанными кодами до окончания их срока годности, если они были произведены или ввезены до 31 августа 2025 года. Кроме того, участников оборота обязуют маркировать такие ветпрепараты, если они были приобретены до 31 августа и до 30 сентября текущего года.

Ввод в оборот указанных препаратов без маркировки будет разрешен до 1 сентября. Также разрешается оборот и вывод из оборота немаркированных препаратов, произведенных или ввезенных до 31 августа, до окончания их срока годности.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Обязательная маркировка лекарств для животных началась в России с 1 сентября 2024 года. С 1 октября прошлого года обязательная маркировка ветпрепаратов вступила в силу для производителей и импортеров.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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11 марта, 2025 | Просмотров: 127