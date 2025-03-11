Pfizer обжалует решение Арбитражного суда по дженерику акситиниба

Pfizer намерена обжаловать решение Арбитражного суда по Москве, который отменил запрет ФАС на продажу дженерика противоракового лекарственного средства с МНН акситиниб от «АксельФарм».

На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд Москвы отменил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о запрете ввода в гражданский оборот препарата с МНН акситиниб. Компания Pfizer, которая является разработчиком оригинального противоракового лекарственного средства (ТМ «Инлита»), считает решение ФАС законным и обоснованным.

Позиция Pfizer

«Решение Арбитражного суда города Москвы будет обжаловано в установленном порядке, поэтому оно вступит в силу, если не будет отменено по результатам рассмотрения апелляции, только со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции», — заявили «ФВ» в компании.

В Pfizer указали, что компания является законным разработчиком препарата, а также владельцем евразийского патента на акситиниб со сроком действия до 30 июня 2025 года и осуществляет его бесперебойные поставки в Россию.

«Препарат «Инлита» (МНН акситиниб) имеется в достаточном количестве на складе Pfizer в Российской Федерации. Существующая потребность системы здравоохранения в закупках в рамках аукционов и коммерческих закупок препарата «Инлита» (МНН акситиниб) полностью удовлетворяется. В случае увеличения спроса Pfizer готова своевременно адаптировать графики производства и поставки для обеспечения потребности системы здравоохранения в лекарственных препаратах», — сообщили в компании.

Отмечается, что Pfizer совместно с «Фармстандартом» локализуют производство четырех инновационных препаратов для лечения онкологических заболеваний, в том числе «Инлиты» на заводе «Фармстандарт УфаВИТА». Начало выпуска коммерческих партий планируется в 2025 году.

История вопроса

«АксельФарм» получила регистрационное удостоверение на свой «Акситиниб» в августе 2023 года. Его производителем, согласно ГРЛС, является «ОнкоТаргет». В январе 2024 года дочерняя компания Pfizer — «Агурон Фармасьютикалз Элэлси» — обратилась с иском в арбитражные суды разных регионов, а также с заявлениями о принятии обеспечительных мер. Компания просила запретить региональным бюджетным учреждениям проводить оплату по заключенным контрактам на поставку дженерика «Инлиты». В ноябре прошлого года ФАС оштрафовала на 513 млн руб. фармкомпанию «АксельФарм» за нарушение закона о защите конкуренции из-за введения в оборот дженерика акситиниба.

Позиция «АксельФарм»

Однако Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС по делу о запрете ввода в гражданский оборот препарата с МНН акситиниб. Суд посчитал, что производитель не нарушил антимонопольное законодательство. Препарат продолжит обращение на рынке, сообщил производитель. В пресс-службе компании «АксельФарм» заявили, что «удовлетворены справедливым решением суда» и препарат продолжит обращение на рынке.

В 2022 году Pfizer обращалась в суд, чтобы предотвратить вывод на рынок другого своего дженерика — сунитиниба, зарегистрированного также на «АксельФарм». В итоге стороны заключили мировое соглашение.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

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