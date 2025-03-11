Рынок тест-полосок для глюкометров в России превысил 11 млрд руб. в 2024 году

Объем российского рынка тест-полосок для глюкометров вырос на 9,2% в рублях и достиг 11 млрд руб. в 2024 году, сообщили аналитики RNC Pharma. Было продано почти 642 млн штук, наибольший спрос наблюдался в марте и декабре. В январе 2025 года произошло традиционное для этой категории медизделий снижение продаж.

Рынок тест-полосок для глюкометров в России (включая канал e-com) превысил 11 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС) по итогам 2024 года, сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Относительно 2023 года рублевую динамику фиксируют на уровне 9,2%. При этом натуральное потребление этих медизделий выросло на 6,7%. В прошлом году в рознице было реализовано почти 642 млн штук тест-полосок.

Ежемесячно на протяжении 2024 года покупатели приобретали в рознице порядка 50 млн штук тест-полосок, всплески продаж аналитики наблюдали в марте и декабре. В январе прошлого года на рынке этих медизделий был традиционный для этого месяца спад. Но спрос начал увеличиваться в феврале, и по итогам марта реализовали почти 58 млн штук на сумму более 1 млрд руб. В последующие месяцы эксперты фиксировали снижение.

Минимальные объемы продаж в прошлом году были летом, в сентябре возобновился устойчивый рост, и в декабре число проданных тест-полосок превышало 61 млн штук (на 1,1 млрд руб.). В январе 2025 года на рынке тест-полосок вновь отмечается снижение продаж: за месяц было реализовано 52,9 млн штук на 985 млн руб.

Розничные продажи тест-полосок (группа препаратов А10, за исключением агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), а также инсулинов), по данным аналитиков, коррелируют с сезонными колебаниями объемов реализации лекарств для лечения сахарного диабета. Особенно это заметно в осенне-зимний период. Рост продаж этих препаратов в октябре и декабре совпадает с увеличением спроса на тест-полоски. В декабре натуральное потребление противодиабетических лекарств также выросло. В декабре было реализовано 5,1 млн упаковок на 3,11 млрд руб. — это максимальный объем продаж, зафиксированный в 2024 году как в рублях, так и в упаковках.

Более половины всех продаж в группе противодиабетических средств формируют бренд «Форсига» (МНН дапаглифлозин) от компании «АстраЗенека» (29% рублевого объема), а также препараты с действующим веществом метформин различных производителей, на которые приходится 21% в руб. Относительно 2023 года натуральное потребление «Форсиги» выросло на 60%, а стоимостные продажи — на 76%.

На розничном рынке тест-полосок в прошлом году аналитики насчитали 31 торговую марку. Первая пятерка из них обеспечивала более 94% рублевых продаж. Лидером в категории остается бренд «Акку-Чек» компании «Рош» с долей рынка в рублях 38,3%, на второй позиции рейтинга — американские изделия «Уантач» от «Джонсон и Джонсон» (23%) и на третьем месте — швейцарский «Контур» от компании «Асцензия» (15%).

Рис. Динамика продаж тест-полосок и препаратов для лечения сахарного диабета (исключая инсулины и агонисты GLP-1) на розничном рынке России (включая онлайн-канал), за период с декабря 2023 года по январь 2025 года



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik