В «Сириусе» начался набор на новую магистерскую программу «Нейротехнологии с основами биоматериаловедения»

Процесс отбора кандидатов состоит из двух этапов – вступительного испытания и собеседования в дистанционном формате. Приказ о зачислении поступающих будет подписан до 25 августа 2025 года.

По программе, рассчитанной на 2 года, студенты пройдут курсы анатомии, патологической анатомии нервной системы, физиологии и патофизиологии центральной нервной системы, основ физической химии, физической химии полимеров, молекулярной и клеточной нейробиологии, нейрогенетики, а также нормальной физиологии. Помимо этого, обучающиеся смогут получить компетенции в прикладных направлениях, среди которых – технологии в медицине и биологии, методы визуализации биоматериалов и бионаноструктур, физико-химический анализ мягких сред. В ходе прохождения образовательной программы студенты должны выполнить научно-исследовательскую работу по разработке комплексных проектов с использованием высокотехнологичного оборудования.

Обучающимся предложено пройти стажировку в организациях-партнерах, среди которых – Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ, Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, производитель медизделий для сердечно-сосудистой хирургии «МедИнж» и разработчик протезов «Моторика».

В университете подчеркнули, что полученные знания и навыки позволят выпускникам программы применять «современные подходы и методы для решения обширного спектра практических задач, связанных с нейромедициной».

Научно-технологический университет «Сириус» создан по поручению президента РФ Владимира Путина в июле 2019 года. Целью работы университета является подготовка молодых ученых, инженеров и технологических предпринимателей, обладающих уникальным набором научных и социальных компетенций для создания новых технологических решений.

В мае 2024 года Томский государственный университет и «Сириус» сообщили о совместной разработке магистерской программы двойного диплома по синтезу биокомпозитов и биоинжинирингу. Студентов планируют обучать по направлению «прикладная механика», выпускники смогут работать в области медицинского материаловедения.