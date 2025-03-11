Новосибирский Минздрав пытается взыскать почти 37 млн рублей с группы «ВИС»

В чем именно суть претензий Минздрава, в картотеке дела не указано.

О намерении строительства семи поликлиник в регионе правительство говорило еще в 2017 году. Тогда проект оценили в 6,2 млрд рублей, однако в итоге на конкурс по выбору концессионера не было подано ни одной заявки.

В декабре 2018 года правительство Новосибирской области выпустило постановление «О принятии решения о реализации проекта ГЧП». В нем были прописаны основные цели проекта – строительство семи поликлиник площадью 11–20 тысяч кв. м каждая в разных районах Новосибирска. Уточнялось, что с инвестором будет заключено соглашение на 10 лет и 6 месяцев, а объем инвестиций составит 7,4 млрд рублей.

В итоге соглашение о ГЧП между Седьмой концессионной компанией и региональным Минздравом было подписано в феврале 2019 года. В соглашении указано, что подрядчик должен возвести семь поликлиник и оснастить их оборудованием, включая комплексы для компьютерной томографии, МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологические аппараты. Объекты должны возводить одновременно, но сейчас реализация идет с отставанием от запланированного графика.

В июле 2021 года СКК и Газпромбанк подписали соглашение, по которому банк выдаст кредит в размере 13,7 млрд рублей на финансирование капитальных затрат по строительству и обеспечению оборудованием семи поликлиник в Новосибирске. Тогда отмечалось, что инвестиции в проект оценивают в 15 млрд рублей, однако окончательный объем затрат будет известен только после прохождения Главгосэкспертизы.

Спустя год, в августе 2022-го, Минздрав Новосибирской области подал в Арбитражный суд региона иск против СКК. Сумма исковых требований составляла 54,6 млн рублей. Тогда компания сообщала, что иск «касается соблюдения промежуточных сроков исполнения работ по соглашению о государственно-частном партнерстве». В компании утверждали, что министерство внесло ряд изменений в задание на проектирование указанных объектов. Например, совокупная мощность поликлиник после этого выросла на 24%.

В итоге ведомство смогло взыскать с ГК «ВИС» только 600 тысяч рублей. Минздрав подал кассационную жалобу, но суд оставил решение без изменения. Неустойка выплачена компанией в полном объеме.

В мае 2024 года стало известно, что Минздрав Новосибирской области планирует расторгнуть соглашение о ГЧП по возведению поликлиники №3 в Советском районе Новосибирска и построить объект за счет бюджетных средств. Контракт на 3 млрд рублей осенью 2023 года заключили с компанией «Сибирский медицинский проект», которая через учредителей аффилирована с группой компаний «ВИС».