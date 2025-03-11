СМИ сообщили о поддержке правкомиссией закона о дофинансировании орфанных больных

По данным СМИ, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минздрава о дополнительном финансировании из федерального бюджета регионов, которым не хватает средств для закупки орфанных препаратов. Законопроект, разработанный в декабре 2024 года, предполагает внесение изменений в закон «Об основах охраны здоровья» и в случае принятия вступит в силу с 1 января 2026 года.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минздрава, предусматривающий дополнительное финансирование из федерального бюджета для регионов, которым не хватает денег на закупку лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Авторы документа намерены внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья». Сейчас обеспечение граждан лекарствами для лечения редких заболеваний проводится за счет бюджета региона. Правительство наделяется полномочием устанавливать порядок и критерии подтверждения того факта, что власти региона не могут обеспечить нуждающихся лекарствами с помощью собственных средств. Кроме того, Белый дом разработает условия и порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета.

Из пакета документов к проекту следует, что законодательная инициатива Минздрава согласована с Минфином, Минэкономразвития, Минюстом и Счетной палатой.

По данным РБК, речь идет о закупках препаратов для заболеваний, закрепленных в постановлении правительства № 403 от 26.04.2012 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента». Сейчас в него входят 17 заболеваний, среди них — острая печеночная порфирия, нарушение обмена меди (болезнь Вильсона), незавершенный остеогенез.

Поправки в закон «Об основах охраны здоровья» были разработаны Минздравом в декабре 2024 года. Согласно им, нагрузка по обеспечению орфанных пациентов дорогими лекарствами будет лежать на федеральном бюджете, если сам регион не может оплатить лечение. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из проекта.

До этого Государственный совет Татарстана пожаловался в Конституционный суд России на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По мнению авторов обращения, многие регионы России не могут самостоятельно закупить дорогостоящие лекарства из-за больших дефицитов собственных бюджетов. Таким образом, пациенты с орфанными заболеваниями оказываются в неравном положении, попадая в зависимость от субъекта, в котором они живут.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

pharmvestnik