В креме для ухода за кожей La Roche-Posay нашли канцероген

Французская компания по производству парфюмерии и косметики L’Oréal отозвала в срочном порядке всю линейку одного из своих самых популярных кремов для лица — La Roche Posay. В концерне опасаются, что продукт был испорчен бензолом — известным канцерогеном.

Косметический гигант разместил предупреждение «не использовать» на своем средстве для лечения акне и увлажняющем креме Effaclar Duo, одобренном дерматологами, в США после переговоров с руководителями американских служб здравоохранения.

В составе американского крема Effaclar Duo содержится бензоилпероксид, который убивает бактерии, помогая бороться с акне. Это распространенный ингредиент в средствах от прыщей. Однако при определенных условиях, например, при высоких температурах, это органическое соединение может распасться на бензол. Последний, в свою очередь, — промышленное химическое вещество, признанное канцерогенным.

Отзыв компании не затронул Великобританию, поскольку это вещество отсутствует в продуктах, поставляемых в Соединенное королевство. В российских аптеках и магазинах указанный крем остается в продаже.

«В тесном сотрудничестве с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов мы приняли упреждающее решение об изъятии оставшихся розничной торговли Effaclar Duo. Это решение также обеспечит плавный переход на нашу новую улучшенную формулу Effaclar Duo, которая находится в разработке с 2024 года и скоро поступит в продажу», — говорится в заявлении компании, опубликованном в Bloomberg.

Отзыв L’Oréal произошел всего через год после того, как независимая лаборатория обнаружила высокие уровни бензола в нескольких средствах от угревой сыпи таких известных брендов, как Clinique и Clearasil. А в 2024-м компания Johnson & Johnson столкнулась с коллективным иском по поводу кремов от прыщей Clean & Clear и Neutrogena. В иске компанию обвинили в том, что в ее продукции превышен уровень бензола.

gxpnews