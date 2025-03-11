Merck открывает завод по производству вакцин в Северной Каролине

Одна из крупнейших фармацевтических компаний Merck заявила об открытии завода стоимостью $1 млрд на своей площадке в Северной Каролине. Производитель лекарств стремится увеличить свое производство в США перед лицом угроз введения пошлин со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, пишет Reuters.

Производители лекарств изучают возможность предоставления правительством льгот для отечественных лекарств с тех пор, как Трамп пригрозил ввести 25%-ную пошлину на фармацевтические и другие импортные товары. Во время своей предвыборной кампании американский лидер пообещал стимулировать внутреннее производство. А с момента вступления в должность начал оказывать давление на производителей лекарств, требуя перенести производство лекарств в США.

Так, в прошлом месяце компания Eli Lilly заявила, что планирует потратить не менее $27 млрд на строительство четырех новых производственных предприятий в США. Причиной также послужили угрозы об установлении пошлин на импорт лекарств со стороны администрации США. Ожидается, что новые заводы будут построены в течение следующих 5 лет.

gxpnews