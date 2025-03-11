В России создали метод для ускорения тестирования препаратов от рака

Российский ученые предложили новый метод для оценки эффективности фотосенсибилизаторов (соединений, которые под воздействием света разрушают мембраны раковых клеток). Он должен ускорить разработку и тестирование новых потенциальных препаратов для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

В исследовании приняли участие ученые из МИРЭА — Российского технологического университета и Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН. Его провели при поддержке гранта Российского научного фонда.

Фотосенсибилизаторы используют в фотодинамической терапии, которая является одним из подходов при борьбе с раком. Такая терапия нетоксична для здоровых тканей организма, поскольку фотосенсибилизаторы действуют исключительно на раковые клетки. В последние годы она терапия пользуется популярностью. Однако существует необходимость в высокоэффективных фотосенсибилизаторах, чтобы широко применять ее в клинической практике.

«Наша работа даст возможность ускорить поиск препаратов для терапии социально значимых заболеваний. Это в конечном итоге сделает лекарства доступнее, а методы лечения более эффективными отметил кандидат химических наук, преподаватель и научный сотрудник РТУ МИРЭА Петр Островерхов.

По его словам, новый метод позволит также снизить финансовые и временные затраты на биологические исследования инновационных противоопухолевых препаратов, в том числе активируемых светом.

В 2025 году в России вступили в силу сразу три национальных проекта: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья». Все они направлены на укрепление и развитие системы здравоохранения.

gxpnews