Минздрав отменил регистрацию 43 препаратов и одной фармсубстанции

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения 43 лекарственных препаратов и одной фармсубстанции. Компании Sandoz принадлежало 31 РУ. Кроме того, приостановлено применение «Оксиметазолина» и «Ксилометазолина» производства «Фирма «Випс-мед».

Минздрав отменил государственную регистрацию 43 лекарственных средств и одной фармсубстанции на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регистрационных удостоверений (РУ). Также приостановлено применение двух лекарственных препаратов, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Минздрав приостановил применение препаратов с торговыми названиями «Оксиметазолин» (МНН оксиметазолин) и «Ксилометазолин» (МНН ксилометазолин) производства ООО «Фирма «Випс-мед». Возможными причинами названы несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и/или нарушение лицензионных требований. В ГРЛС осталось множество зарегистрированных аналогов с теми же МНН.