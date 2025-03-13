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Минздрав отменил регистрацию 43 препаратов и одной фармсубстанции

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения 43 лекарственных препаратов и одной фармсубстанции. Компании Sandoz принадлежало 31 РУ. Кроме того, приостановлено применение «Оксиметазолина» и «Ксилометазолина» производства «Фирма «Випс-мед».

Минздрав отменил государственную регистрацию 43 лекарственных средств и одной фармсубстанции на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регистрационных удостоверений (РУ). Также приостановлено применение двух лекарственных препаратов, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Минздрав приостановил применение препаратов с торговыми названиями «Оксиметазолин» (МНН оксиметазолин) и «Ксилометазолин» (МНН ксилометазолин) производства ООО «Фирма «Випс-мед». Возможными причинами названы несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и/или нарушение лицензионных требований. В ГРЛС осталось множество зарегистрированных аналогов с теми же МНН.

Из ГРЛС исключили РУ 31 препарата производства Sandoz. Отменена регистрация «Кромогексала» (МНН кромоглициевая кислота) в формах назального спрея и глазных капель. Этот препарат используется при аллергическом рините и конъюнктивите. В реестре осталась кромоглициевая кислота только в формах капсул, глазных капель, аэрозоля и раствора для ингаляций. Препарат в форме назального спрея в ГРЛС отсутствует.

Кроме того, Sandoz отозвала РУ на гель для наружного применения «Венитан» (МНН эсцин), который используют при венозной недостаточности, варикозном расширении вен, травмах и гематомах. В ГРЛС остался один комбинированный препарат в форме геля, в состав которого входит эсцин. Монопрепараты с таким МНН в России не зарегистрированы.

Минздрав отменил регистрацию препарата «Гиалган Фидия» (МНН гиалуроновая кислота) от Fidia Farmaceutici в форме раствора для внутрисуставного введения. Других зарегистрированных препаратов с таким МНН на рынке нет.

Также из реестра исключили РУ противосудорожного препарата «Примидон» (МНН примидон) от компании «Акрихин», который назначают при эпилепсии различного генеза. Другие препараты с таким МНН в реестре не зарегистрированы.

Торговое наименование и МНН Компания — держатель РУ Форма выпуска Наличие аналогов Регистрационный номер
Ксилометазолин (ксилометазолин) ООО «Фирма «Випс-мед» Капли назальные, 0,05%, 0,1% да ЛП-003616 от 12.05.2016 года
Оксиметазолин (оксиметазолин) ООО «Фирма «Випс-мед» Капли назальные, 0,025%, 0,05%, 0,1% да ЛП-003988 от 01.12.2016 г.
Такролимус (такролимус) Лек д.д. Субстанция-порошок да ФС-001375 от 20.04.2016г.
АНТИГЕП (иммуноглобулин человека против гепатита В) АО «НПО «Микроген» Раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ да Р N000073/01 от 25.01.2012г.
Амброгексал (амброксол) Сандоз д.д. Сироп, 3 мг/мл да П N012596/03 от 26.11.2007г.
Биол (бисопролол) Сандоз д.д. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг да ЛП-001864 от 01.10.2012г.
Кромогексал (кромоглициевая кислота) Сандоз д.д. Спрей назальный дозированный, 2,8 мг/доза да П N012390/02 от 11.08.2008г.
Топамакс (топирамат) ООО «Джонсон & Джонсон» Капсулы, 50 мг да ЛСР-005288/08 от 04.07.2008г.
5-Фторурацил-Эбеве (фторурацил) Сандоз д.д. Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл да П N015232/01 от 11.09.2008г.
Алексан (цитарабин) Сандоз д.д. Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 50 мг/мл да ЛП-№(003457)-(РГ-RU) от 20.10.2023г.
Амброгексал (амброксол) Сандоз д.д. Сироп, 6 мг/мл да ЛСР-007783/09 от 05.10.2009г.
Амлодипин Сандоз (амлодипин) Сандоз д.д. Таблетки, 5 мг, 10 мг да ЛСР-005229/09 от 30.06.2009г.
АЦЦ (ацетилцистеин) Сандоз д.д. Гранулы для приготовления сиропа, 100 мг/5 мл да ЛСР-008982/08 от 17.11.2008г.
Биол (бисопролол) Сандоз д.д. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг да ЛСР-001734/09 от 10.03.2009г.
Венитан (эсцин) Сандоз д.д. Гель для наружного применения, 1% нет П N013948/02 от 29.02.2008г.
Гиалган Фидия (гиалуроновая кислота) Фидия Фармацеутици С.п.А. Раствор для внутрисуставного введения, 20 мг/2 мл нет ЛСР-006134/08 от 01.08.2008г.
Деприм Сандоз д.д. Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг нет П N016054/01 от 22.12.2009г.
Дицинон (этамзилат) Сандоз д.д. Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл да П N013946/02 от 12.12.2007г.
Добутамин Гексал (добутамин) Сандоз д.д. Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг да П N012726/01 от 21.04.2008г.
Иммунал плюс С (аскорбиновая кислота+ эхинацеи пурпурной травы сок Сандоз д.д. Раствор для приема внутрь да ЛП-000549 от 12.05.2011г.
Иммунал Сандоз д.д. Раствор для приема внутрь да П N013458/01 от 26.11.2007г.
Каптоприл Сандоз (каптоприл) Сандоз д.д. Таблетки, 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг да П N011001 от 24.04.2012г.
Кетонал (кетопрофен) Сандоз д.д. Таблетки пролонгированного действия, 150 мг да П N013942/03 от 19.11.2007г.
Кордипин ретард (нифедипин) АО «КРКА, д.д., Ново место» Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг да П N013465/01 от 19.11.2007г.
Кромогексал (кромоглициевая кислота) Сандоз д.д. Капли глазные, 2% да П N012390/01 от 30.06.2010г.
Лозарел Плюс (гидрохлоротиазид + лозартан) Сандоз д.д. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг+50 мг, 25 мг+100 мг да ЛП-001502 от 13.02.2012г.
Лозарел (лозартан) Сандоз д.д. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг да ЛСР-006796/09 от 26.08.2009г.
Натриофолин медак (фолиниевая кислота) Медак ГмбХ Раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл нет ЛСР-006467/08 от 11.08.2008г.
Нольпаза (пантопразол) АО «КРКА, д.д., Ново место» Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг да ЛП-№(000053)-(РГ-RU) от 28.04.2020г.
Ондантор (ондансетрон) Сандоз д.д. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, 8 мг да ЛП-000267 от 16.02.2011г.
Ортанол (омепразол) Сандоз д.д. Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг да ЛП-003011 от 01.06.2015г.
Оспамокс (амоксициллин) Сандоз ГмбХ Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, 500 мг/5 мл да ЛС-002012 от 12.03.2012г.
Пирамил (рамиприл) Сандоз д.д. Таблетки, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг да ЛСР-006064/08 от 31.07.2008г.
Плантекс Сандоз д.д. Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь П N012351/01 от 09.06.2011г.
Примидон (примидон) ОАО «Акрихин» Таблетки, 250 мг нет Р N002876/01 от 25.11.2008г.
Рифампицин (рифампицин) ООО «ФармКонцепт» Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг, 300 мг, 600 мг да ЛП-002197 от 22.08.2013г.
Тербинафин-КРКА (тербинафин) АО «КРКА, д.д., Ново место» Крем для наружного применения, 1% да ЛСР-001799/07 от 11.10.2011г.
Топамакс (топирамат) ООО «Джонсон & Джонсон» Капсулы, 25 мг да П N011415/02 от 18.01.2008г.
Торнетис (силденафил) Сандоз д.д. Таблетки, 25 мг, 50 мг, 100 мг да ЛП-001856 от 27.09.2012г.
Триметазидин МВ-Акрихин (триметазидин) АО «Акрихин» Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 35 мг да ЛП-005673 от 24.07.2019г.
Форадил Комби (будесонид + формотерол [набор]) Сандоз д.д. Капсулы с порошком для ингаляций набор, 200 мкг/12 мкг, 400 мкг/12 мкг да ЛСР-003336/09 от 30.04.2009г.
Форадил (формотерол) Сандоз д.д. Капсулы с порошком для ингаляций, 12 мкг да П N008952 от 02.04.2010г.
Цетиризин Сандоз (цетиризин) Сандоз д.д. Капли для приема внутрь, 10 мг/мл да ЛС-001055 от 03.02.2012г.
Цефтриаксон (цефтриаксон) ООО «ФармКонцепт» Порошок для приготовления раствора для инфузий, 2 г да ЛП-005010 от 28.08.2018г.
Эдицин (ванкомицин) Сандоз д.д. Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 0,5 г, 1,0 г да П N010233 от 13.08.2010г.
Этопозид-Эбеве (этопозид) Сандоз д.д. Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/2,5 мл, 100 мг/5 мл, 200 мг/10 мл, 400 мг/20 мл да П N015174/01 от 09.06.2008г

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына
pharmvestnik

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12 марта, 2025 | Просмотров: 238