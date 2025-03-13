Минздрав отменил регистрацию 43 препаратов и одной фармсубстанции

Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения 43 лекарственных препаратов и одной фармсубстанции. Компании Sandoz принадлежало 31 РУ. Кроме того, приостановлено применение «Оксиметазолина» и «Ксилометазолина» производства «Фирма «Випс-мед».
Минздрав отменил государственную регистрацию 43 лекарственных средств и одной фармсубстанции на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей регистрационных удостоверений (РУ). Также приостановлено применение двух лекарственных препаратов, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).
Минздрав приостановил применение препаратов с торговыми названиями «Оксиметазолин» (МНН оксиметазолин) и «Ксилометазолин» (МНН ксилометазолин) производства ООО «Фирма «Випс-мед». Возможными причинами названы несоответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и/или нарушение лицензионных требований. В ГРЛС осталось множество зарегистрированных аналогов с теми же МНН.
Из ГРЛС исключили РУ 31 препарата производства Sandoz. Отменена регистрация «Кромогексала» (МНН кромоглициевая кислота) в формах назального спрея и глазных капель. Этот препарат используется при аллергическом рините и конъюнктивите. В реестре осталась кромоглициевая кислота только в формах капсул, глазных капель, аэрозоля и раствора для ингаляций. Препарат в форме назального спрея в ГРЛС отсутствует.
Кроме того, Sandoz отозвала РУ на гель для наружного применения «Венитан» (МНН эсцин), который используют при венозной недостаточности, варикозном расширении вен, травмах и гематомах. В ГРЛС остался один комбинированный препарат в форме геля, в состав которого входит эсцин. Монопрепараты с таким МНН в России не зарегистрированы.
Минздрав отменил регистрацию препарата «Гиалган Фидия» (МНН гиалуроновая кислота) от Fidia Farmaceutici в форме раствора для внутрисуставного введения. Других зарегистрированных препаратов с таким МНН на рынке нет.
Также из реестра исключили РУ противосудорожного препарата «Примидон» (МНН примидон) от компании «Акрихин», который назначают при эпилепсии различного генеза. Другие препараты с таким МНН в реестре не зарегистрированы.
|Торговое наименование и МНН
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Ксилометазолин (ксилометазолин)
|ООО «Фирма «Випс-мед»
|Капли назальные, 0,05%, 0,1%
|да
|ЛП-003616 от 12.05.2016 года
|Оксиметазолин (оксиметазолин)
|ООО «Фирма «Випс-мед»
|Капли назальные, 0,025%, 0,05%, 0,1%
|да
|ЛП-003988 от 01.12.2016 г.
|Такролимус (такролимус)
|Лек д.д.
|Субстанция-порошок
|да
|ФС-001375 от 20.04.2016г.
|АНТИГЕП (иммуноглобулин человека против гепатита В)
|АО «НПО «Микроген»
|Раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ
|да
|Р N000073/01 от 25.01.2012г.
|Амброгексал (амброксол)
|Сандоз д.д.
|Сироп, 3 мг/мл
|да
|П N012596/03 от 26.11.2007г.
|Биол (бисопролол)
|Сандоз д.д.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг
|да
|ЛП-001864 от 01.10.2012г.
|Кромогексал (кромоглициевая кислота)
|Сандоз д.д.
|Спрей назальный дозированный, 2,8 мг/доза
|да
|П N012390/02 от 11.08.2008г.
|Топамакс (топирамат)
|ООО «Джонсон & Джонсон»
|Капсулы, 50 мг
|да
|ЛСР-005288/08 от 04.07.2008г.
|5-Фторурацил-Эбеве (фторурацил)
|Сандоз д.д.
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл
|да
|П N015232/01 от 11.09.2008г.
|Алексан (цитарабин)
|Сандоз д.д.
|Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 50 мг/мл
|да
|ЛП-№(003457)-(РГ-RU) от 20.10.2023г.
|Амброгексал (амброксол)
|Сандоз д.д.
|Сироп, 6 мг/мл
|да
|ЛСР-007783/09 от 05.10.2009г.
|Амлодипин Сандоз (амлодипин)
|Сандоз д.д.
|Таблетки, 5 мг, 10 мг
|да
|ЛСР-005229/09 от 30.06.2009г.
|АЦЦ (ацетилцистеин)
|Сандоз д.д.
|Гранулы для приготовления сиропа, 100 мг/5 мл
|да
|ЛСР-008982/08 от 17.11.2008г.
|Биол (бисопролол)
|Сандоз д.д.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг
|да
|ЛСР-001734/09 от 10.03.2009г.
|Венитан (эсцин)
|Сандоз д.д.
|Гель для наружного применения, 1%
|нет
|П N013948/02 от 29.02.2008г.
|Гиалган Фидия (гиалуроновая кислота)
|Фидия Фармацеутици С.п.А.
|Раствор для внутрисуставного введения, 20 мг/2 мл
|нет
|ЛСР-006134/08 от 01.08.2008г.
|Деприм
|Сандоз д.д.
|Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг
|нет
|П N016054/01 от 22.12.2009г.
|Дицинон (этамзилат)
|Сандоз д.д.
|Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл
|да
|П N013946/02 от 12.12.2007г.
|Добутамин Гексал (добутамин)
|Сандоз д.д.
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг
|да
|П N012726/01 от 21.04.2008г.
|Иммунал плюс С (аскорбиновая кислота+ эхинацеи пурпурной травы сок
|Сандоз д.д.
|Раствор для приема внутрь
|да
|ЛП-000549 от 12.05.2011г.
|Иммунал
|Сандоз д.д.
|Раствор для приема внутрь
|да
|П N013458/01 от 26.11.2007г.
|Каптоприл Сандоз (каптоприл)
|Сандоз д.д.
|Таблетки, 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг
|да
|П N011001 от 24.04.2012г.
|Кетонал (кетопрофен)
|Сандоз д.д.
|Таблетки пролонгированного действия, 150 мг
|да
|П N013942/03 от 19.11.2007г.
|Кордипин ретард (нифедипин)
|АО «КРКА, д.д., Ново место»
|Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг
|да
|П N013465/01 от 19.11.2007г.
|Кромогексал (кромоглициевая кислота)
|Сандоз д.д.
|Капли глазные, 2%
|да
|П N012390/01 от 30.06.2010г.
|Лозарел Плюс (гидрохлоротиазид + лозартан)
|Сандоз д.д.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг+50 мг, 25 мг+100 мг
|да
|ЛП-001502 от 13.02.2012г.
|Лозарел (лозартан)
|Сандоз д.д.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|да
|ЛСР-006796/09 от 26.08.2009г.
|Натриофолин медак (фолиниевая кислота)
|Медак ГмбХ
|Раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл
|нет
|ЛСР-006467/08 от 11.08.2008г.
|Нольпаза (пантопразол)
|АО «КРКА, д.д., Ново место»
|Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг
|да
|ЛП-№(000053)-(РГ-RU) от 28.04.2020г.
|Ондантор (ондансетрон)
|Сандоз д.д.
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, 8 мг
|да
|ЛП-000267 от 16.02.2011г.
|Ортанол (омепразол)
|Сандоз д.д.
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг
|да
|ЛП-003011 от 01.06.2015г.
|Оспамокс (амоксициллин)
|Сандоз ГмбХ
|Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, 500 мг/5 мл
|да
|ЛС-002012 от 12.03.2012г.
|Пирамил (рамиприл)
|Сандоз д.д.
|Таблетки, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг
|да
|ЛСР-006064/08 от 31.07.2008г.
|Плантекс
|Сандоз д.д.
|Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
|П N012351/01 от 09.06.2011г.
|Примидон (примидон)
|ОАО «Акрихин»
|Таблетки, 250 мг
|нет
|Р N002876/01 от 25.11.2008г.
|Рифампицин (рифампицин)
|ООО «ФармКонцепт»
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг, 300 мг, 600 мг
|да
|ЛП-002197 от 22.08.2013г.
|Тербинафин-КРКА (тербинафин)
|АО «КРКА, д.д., Ново место»
|Крем для наружного применения, 1%
|да
|ЛСР-001799/07 от 11.10.2011г.
|Топамакс (топирамат)
|ООО «Джонсон & Джонсон»
|Капсулы, 25 мг
|да
|П N011415/02 от 18.01.2008г.
|Торнетис (силденафил)
|Сандоз д.д.
|Таблетки, 25 мг, 50 мг, 100 мг
|да
|ЛП-001856 от 27.09.2012г.
|Триметазидин МВ-Акрихин (триметазидин)
|АО «Акрихин»
|Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 35 мг
|да
|ЛП-005673 от 24.07.2019г.
|Форадил Комби (будесонид + формотерол [набор])
|Сандоз д.д.
|Капсулы с порошком для ингаляций набор, 200 мкг/12 мкг, 400 мкг/12 мкг
|да
|ЛСР-003336/09 от 30.04.2009г.
|Форадил (формотерол)
|Сандоз д.д.
|Капсулы с порошком для ингаляций, 12 мкг
|да
|П N008952 от 02.04.2010г.
|Цетиризин Сандоз (цетиризин)
|Сандоз д.д.
|Капли для приема внутрь, 10 мг/мл
|да
|ЛС-001055 от 03.02.2012г.
|Цефтриаксон (цефтриаксон)
|ООО «ФармКонцепт»
|Порошок для приготовления раствора для инфузий, 2 г
|да
|ЛП-005010 от 28.08.2018г.
|Эдицин (ванкомицин)
|Сандоз д.д.
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 0,5 г, 1,0 г
|да
|П N010233 от 13.08.2010г.
|Этопозид-Эбеве (этопозид)
|Сандоз д.д.
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/2,5 мл, 100 мг/5 мл, 200 мг/10 мл, 400 мг/20 мл
|да
|П N015174/01 от 09.06.2008г
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Надежда Синицына
pharmvestnik