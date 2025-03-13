Суд разрешил фармпроизводителю не возвращать субсидию в 29 млн рублей

Суд разрешил компании «Фармапарк» не возвращать субсидию в 29 млн руб. Минпромторг выделил средства на возмещение части затрат на организацию и проведение клинических исследований препарата с МНН дарбэпоэтин альфа с его последующей коммерциализацией. Компания ввела лекарство в гражданский оборот на три года позже обещанного.

Апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Москвы по иску Минпромторга к московскому ООО «Фармапарк» о расторжении соглашения, возврате субсидии и оплате штрафа. Рассматривая жалобы сторон, апелляция сочла возможным ограничиться лишь штрафом в 9,4 млн руб. за неисполнение своих обязательств фармкомпанией. В удовлетворении остальной части требований истцу отказано. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда опубликовано в системе «Мой арбитр».

По соглашению 2017 года компания обязалась зарегистрировать и ввести в гражданский оборот в 2020 году препарат «ЭпоДарба» (МНН дарбэпоэтин альфа), но фактически сделала это спустя три года, ранее писал «ФВ». Сначала «Фармапарку» предложили в досудебном порядке расторгнуть соглашение, вернуть субсидию и оплатить штраф, но компания этого не сделала, и Минпромторг подал соответствующий иск в суд. Арбитражный суд Москвы взыскал с ответчика средства субсидии в размере 29 млн руб., штраф в 9,4 млн руб. (тогда как истец просил 20 млн руб.), проценты за пользование чужими денежными средствами — 1,4 млн руб.

Обе стороны остались недовольны решением и обжаловали его.

«Достижение показателей (индикаторов) эффективности реализации проекта с нарушением срока, установленного соглашением, не является основанием для расторжения соглашения и возврата субсидии, — указал Девятый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 11 марта. — Кроме того, с учетом норм законодательства, регулирующих спорные правоотношения, у истца отсутствуют какие-либо основания для взыскания с ответчика средств субсидии, поскольку последний принял все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязательств».

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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