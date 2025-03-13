Принадлежавший РИА «Панда» товарный знак «Сеалекс» продан на аукционе

У товарных знаков «Сеалекс» и «Гистан» появился новый владелец. По итогам торгов права на них почти за 90 млн руб. приобрело ООО «Диалог». Ранее эти товарные знаки принадлежали ООО «РИА «Панда», которое признано банкротом.

У товарных знаков «Сеалекс» (под ним продвигался БАД для повышения мужской потенции) и «Гистан» (под ним продвигалось противовоспалительное средство) новый владелец. По итогам торгов права на них почти за 90 млн руб. приобрело ООО «Диалог», сообщил «Коммерсантъ». Ранее эти товарные знаки принадлежали ООО «РИА «Панда», которое признано банкротом.

В рамках реализации имущества должника на торги конкурсным управляющим было выставлено несколько лотов — торговые знаки в разных вариантах написания: «Sealex», «Сеалекс», «Sealex Сеалекс», «Gistan», «Гистан». Начальная стоимость каждого была определена от 3,7 млн руб. Шаг аукциона — около 188 тыс. руб.

Товарные знаки «Сеалекс» и «Гистан» достались ООО «Диалог», генеральный директор и учредитель, по данным ЕГРЮЛ, — Артем Степанчиков. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Среднесписочная численность работников в 2023 году — один человек, чистый убыток компании за тот же год — 1,3 млн руб.

Неприятности у «РИА «Панда» начались десять лет назад, когда в 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАД», ранее писал «ФВ». В 2016 году Роспотребнадзор изъял из оборота «Сеалекс форте» и «Аликапс», которые входили в число самых продаваемых БАД в стране, из-за содержания незаявленной субстанции тадалафил. В конце 2020 года «РИА «Панда» объявили банкротом.

В интервью «ФВ» в ноябре 2020 года основатель фармацевтического холдинга Игорь Воробей говорил, что продолжит выпуск «Сеалекса» и крема «Гистан-Н» на контрактном производстве в Индии. В 2021 году на предприятии ввели внешнее управление. Тогда же суд признал Воробья виновным в производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. Приговор был обжалован, и в ноябре 2024 года Воробей получил пять лет условно с испытательным сроком в четыре года, а также штраф в 2,5 млн руб. Суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с производством лекарств, в течение трех лет. Однако и прокуратура, и бизнесмен остались недовольны этим вердиктом и снова обжалуют его.

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