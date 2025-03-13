Росздравнадзор подвел итоги контроля за обращением медизделий в 2024 году

В 2024 году Росздравнадзор провел 11,6 тыс. профилактических мероприятий в сфере обращения медизделий. Внеплановые проверки составили 559 мероприятий. Всего выявили 44 нарушения и наложили штрафов на 60 тыс. руб.

Росздравнадзор отчитался о государственном контроле (надзоре) в сфере обращения медицинских изделий в 2024 году. Всего было проведено 11,6 тыс. профилактических мероприятий, 9,6 тыс. из которых — консультирование, 1,2 тыс. — профилактические мероприятия и 752 — объявление предостережений.

Внеплановых мероприятий было проведено 559. Из них выборочный контроль составил 374 мероприятия, было совершено 37 инспекционных визитов и 20 документарных и 128 выездных проверок.